普京入侵乌克兰致俄气股价跌88%

俄罗斯天然气

弗拉基米尔-普京对乌克兰的入侵造成了一个意想不到的受害者，那就是俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom ）。

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据美国《政客》杂志10月16日介绍，俄乌战争以来，俄罗斯天然气工业股份公司在欧洲市场的份额已从40%缩减到只有9%，而其耗资超过200亿欧元建造的两条北溪管道都在波罗的海的海底陷落。

同时，自2月24日普京入侵乌克兰以来，这个垄断俄气出口的企业股价下跌了88%。该公司在8月被发现燃烧了大量未售出的天然气。

伦敦大学国王学院高级讲师、俄罗斯能源专家阿德南-瓦坦塞弗（Adnan Vatansever）表示，俄罗斯天然气工业公司“进一步增长的前景有限，将不得不在某个时候大幅减产"。该企业正遭受“生存危机”。

1989年，俄罗斯天然气公司从苏联天然气部转变为苏联第一家国企，在俄罗斯前总统叶利钦的领导下完全私有化。但普京在2005年将其重新置于国家控制之下。

瓦坦塞弗说，“普京非常、非常精通......天然气业务”，"他几乎是俄罗斯天然气工业股份公司的非官方经理”。目前，该公司仍在向其主人（普京）提供大量资金。

尽管今年前八个月对欧盟的出口比2021年缩减了48%，但由于天然气价格飙升，其利润在2022年上半年翻了一番多。根据一些估计，它每天继续捞取1亿欧元的天然气收入。它还发放了200亿欧元的股息，这是俄罗斯股市历史上最大的一次派息。

长期前景黯淡

牛津能源研究所能源转型研究主任詹姆斯-亨德森（James Henderson）认为，尽管天然气价格将在"未来至少两年内"保持高位，但之后是否会保持高位还不清楚。

他说："到这十年的后半期......俄罗斯天然气工业股份公司是否能继续保持现在的规模，肯定要打一个问号"。“这将是一个可能不得不减少生产的案例，可能不得不将公司的规模缩小一点"。

伦敦国王学院高级讲师、俄罗斯能源专家瓦坦塞弗说，该公司可能在2025年，或"比这更早"，开始感受到财务打击，这取决于欧洲摆脱俄罗斯供应的速度和天然气价格的高低。

一位不愿透露姓名的前俄罗斯天然气工业股份公司的高级官员说，他们将更多地转向“液化天然气”和向中国发货......但这在短期内无法弥补在“欧洲”的损失。

普京坚称，原先对欧洲的出口关系是可以重建的。他本周在莫斯科一个能源会议上说，俄罗斯是一个可靠的、非政治性的能源供应国，他甚至提出通过可能不会被摧毁的北溪2号管道一个分支向欧洲重启天然气输送。

普京说，“俄罗斯已准备好开始这种输送”。“现在球在欧盟一边”。“如果他们愿意，就打开龙头，仅此而已”。

德国没有上钩

德国政府发言人克里斯蒂安-霍夫曼（Christiane Hoffmann）在谈到普京的提议时告诉记者，这是不错的尝试。但是“撇开这两条管道可能遭到的破坏不谈，我们已经看到，俄罗斯不再是一个可靠的能源供应商”。

这使得俄罗斯天然气工业股份公司的财务状况出现一个欧洲大小的窟窿，而在战前，天然气在其收入中占比大约70%。

5个市场有困难

瓦坦塞弗说，随着欧洲销售的砸锅，该公司将更加倚重其他四个主要市场。

首先是白俄罗斯和中亚国家这些前苏联的共和国，俄罗斯天然气工业股份公司向这些国家低价销售天然气，这与莫斯科在其前帝国保持影响力的政治目的相联系。俄罗斯天然气工业股份公司从这个市场赚取的利润不到50亿欧元。

另一个选择将是转向亚洲，特别是中国

莫斯科通过2019年开通的"西伯利亚力量"管道每年可向北京供应约160亿立方米的天然气。中国将通过俄罗斯远东地区另一条新管道获得多至100亿立方米的天然气。西伯利亚力量二号管道也在计划之中，不过要到2024年才开始建设，其容量为500亿立方米。

然而，所有这些加在一起，仍然只有俄罗斯天然气工业股份公司历史上向欧洲供应的1500亿立方米的一半左右。定价也将是一个关键问题。

牛津大学能源研究所的杰出研究员乔纳森-斯特恩（Jonathan Stern）说："目前，卖给中国的天然气价格比俄罗斯天然气工业股份公司在欧洲得到的价格低很多。

他说，"因此，即使他们成功地向中国出口了更多的天然气，问题是他们是否有希望赚到同样多的钱"。“中国的影响力只会随着乌克兰战争的延长而增加”。

增加液化天然气出口是另一种可能性，但据瓦坦塞弗称，"俄罗斯天然气工业股份公司在液化天然气领域非常落后"。

部分原因是管理不善，它被诺瓦泰克（Novatek）等独立的俄罗斯竞争对手超越了。俄罗斯天然气公司目前拥有俄罗斯四个液化天然气终端中的两个。

亨德森说，将天然气冷却到变成液体的冰点温度所需的技术，"都是西方的"，制裁将使其难以获得。虽然俄罗斯的目标是到2030年成为全球前四大液化天然气出口国，但他估计这可能需要到"也许......2040年"。

在诺瓦泰克公司位于西伯利亚北部的北极2号液化天然气终端已经可以看到制裁的后果，该终端至少推迟一年启用。

液化天然气的销售，即使算上诺瓦泰克等其他俄罗斯能源巨头，仍然不足以取代失去的欧洲产量。

独立开源分析师奥利弗-亚历山大（Oliver Alexander）表示，“俄罗斯目前的终端最多能生产420亿立方米当量的液化天然气”。他说："他们甚至需要几十年的时间才能接近他们在管道天然气方面的产量。

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