欧盟启动培训1.5万乌克兰士兵 法国负责两千

欧盟/乌克兰

欧盟周一启动培训1.5万名乌克兰士兵计划，并批准向乌克兰追加5亿欧元的武器拨款。

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欧盟27国外长10月17日（周一）在卢森堡举行会议，批准1.5万名乌克兰士兵的培训任务和向乌克兰追加5亿欧元军备援助。这是30亿欧元计划总投资的一部分。上述两项决定经27国批准后立即开始运作。法国负责培训两千名乌克兰士兵。

法新社引述欧洲消息人士称，欧盟的目的是为1.2万名乌克兰士兵提供"基本训练"，并为另外2800名乌克兰士兵提供"专门训练"，包括炮兵、工程部队、雷达等项目。此外，欧洲特派团还将对英美提供的培训做补充。

该消息说，波兰是这个培训任务的中心，因为"波兰是乌克兰人出去和返回国家的路"。德国则希望训练一个乌克兰旅。

法新社说，在德国和法国等欧盟成员国提供的培训中，已经有乌克兰士兵正接受使用欧洲提供的枪支、导弹发射器和防空系统的培训。

据法国防长勒克努上周六宣布，法国将在训练"2000名乌克兰士兵"，包括为战斗人员提供"一般性培训"，满足"乌克兰人提出的具体需求"，培训乌克兰士兵使用法国"提供的设备"。

巴黎除了已发送的18门凯撒炮之外，确认追加交付6门新的凯撒炮、几门155毫米榴弹炮、相当于美国海马斯的法国LRU火箭发射器、应对俄罗斯无人机的响尾蛇（Crotale）地面防空系统。

欧洲支持乌克兰计划的总投资为30亿欧元。德国、法国、意大利和西班牙是四个最大的贡献国。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kouleba）将通过视频会议出席欧盟外长会议。德国和西班牙都宣布提供防空系统。

此外，据美国政客杂志今天透露，今天在卢森堡，波兰和波罗的海国家的外长开始为新一轮制裁俄罗斯做准备。截至昨天周日，松散的建议包括更严厉收紧进出口贸易和打击俄罗斯银行部门。

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