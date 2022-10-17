美国防部、欧盟考虑资助星链向乌克兰提供网络服务

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综合政治新闻网站Politico等媒体报导，美国国防部及欧盟正在分别考虑资助在乌克兰运行的星链(Starlink)互联网系统。与此同时，SpaceX公司创始人马斯克10月17日表示，该公司已经“撤回了”为乌克兰境内的星链网络服务提供资金的请求。

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据两位参与审议的美国官员介绍，五角大楼正在考虑从一个长期用于向乌克兰供应武器和设备的基金中支付星链卫星网络的费用。由SpaceX公司制造的星链互联网终端一直是乌军的重要通信工具，可在特殊情况下保障乌军的作战和通讯能力。

据美国有线电视新闻网（CNN）日前报导， SpaceX的政府销售主管在9月致五角大楼的信中表示，公司无法再向乌方捐赠终端，也无法一直为终端提供资金。这封信还要求五角大楼支付乌克兰政府和军方使用星链的服务资金。五角大楼在上周五回应称，其正在继续与SpaceX讨论未来的发展方向。但美国国防部也表示，正在考虑其他商业卫星通信的替代方案。

报导提及，由于马斯克近来就俄乌战争所表现出的不可预测性，一位参与相关讨论的美国官员说，人们对马斯克的可信度信心不足，这迫使五角大楼寻找一种方法，在可预见的未来保持星链互联网服务或寻求合适的替代方案在乌克兰运行。

多名美国政府官员和业内人士说，最可能的资金来源是“乌克兰安全援助倡议计划”，该计划被用来为乌克兰的战争努力获得一系列的武器和服务。由美国国防部领导的“乌克兰安全援助倡议计划”旨在通过资助与美国公司签订的、将在数月甚至数年内交付的武器和设备合同，为乌军提供长期支持。

据英国《金融时报》报导，欧盟也正在探讨是否应支付马斯克的公司以继续其向乌克兰提供互联网服务的费用。据欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）介绍，在马斯克威胁要停止支付他捐赠给乌克兰的星链互联网终端的运行费用后，他已责成官员制定计划，以加强乌克兰的互联网覆盖。马斯克此前表示，SpaceX公司每月要花费高达2千万美元来运行这些设备。

据悉，乌克兰拥有超过2万台星链互联网终端，其中许多由乌军使用。虽然其中一些是SpaceX公司捐赠的，但许多是由美国政府、西方盟国或通过众筹支付的。马斯克本人周一在推特上说：“准确地说，有25300个终端被送往乌克兰，但是，目前只有10630个终端支付了服务费”。

虽然马斯克在上周六说他已经改变主意，并将“无限期”地支付星链互联网终端的运行费用，但欧盟官员表示，他们对马斯克的可靠性感到担忧。欧盟一些成员国利用周一在卢森堡举行的欧盟外长会议探讨了相关问题，并承诺提供现金来资助这项服务。

欧盟的讨论是在基辅报告最近几周前线的星链互联网服务普遍中断，以及五角大楼披露与马斯克就该国的终端运营费用进行谈判之际进行的。马斯克周一坚称，SpaceX此后“已经撤回了资金请求”。但欧盟正在评估是否与SpaceX谈判签订正式合同，并设立一个联合基金来支持该公司捐赠的星链终端运营。据悉，欧盟官员还将探索其他卫星选项。

立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）最新在接受Politico采访时证实了欧盟成员国内部的相关讨论。兰茨贝尔吉斯表示，乌克兰的互联网接入不应掌握在一个“超级强人”的手中，他可能“有一天醒来说：‘这不再是我想做的事情，到此为止’。而第二天，乌克兰人可能会发现自己失去了互联网（服务）”。

兰茨贝尔吉斯补充说：“我想，这可能是更好的方式，作为一个合同协议，比方说，一个国家联盟，可以从马斯克先生那里购买服务，即星链（互联网）服务，并提供给乌克兰人，继续提供给乌克兰人”。据兰茨贝尔吉斯介绍，相关话题在周一得到了欧盟27国外长的讨论。他指出：“一些国家也加入了进来”。

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