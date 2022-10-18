俄罗斯继续轰炸乌克兰能源基础设施

乌克兰/俄罗斯

在乌克兰首都基辅，一架无人机撞向一栋大楼后，消防员抬出一具尸体2022年10月17日星期一，

俄罗斯周二（10月18日）对包括首都基辅在内的几个乌克兰城市的能源基础设施进行了新一轮轰炸。俄军周一使用自杀式无人机对基辅等地进行了一波类似打击。西方正在向乌克兰提供防控系统。

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乌克兰总统泽连斯基在推特上说，随着冬季的到来，"自10月10日以来，30%的乌克兰发电厂被摧毁，导致全国各地大规模停电"。他重申，乌克兰拒绝与俄罗斯总统普京进行谈判。

乌克兰总统府的官员季莫申科在电视上说："现在全国的情况都很危急"。他称，"全国需要为可能出现的电力、水和供暖故障做好准备"。

基辅称，截至格林尼治标准时间上午10点，俄罗斯的袭击南部的米科拉耶夫，至少造成一人死亡，轰炸基辅造成两人死亡，并影响到全国数十个城镇和村庄。据报道，首都和其他地区都出现了停电。

据法新社发自莫斯科的消息，俄罗斯军方证实对乌克兰的能源基础设施进行了打击。俄国防部在其每日报告中说，“俄罗斯武装部队继续用高精度、远程空中和海上武器打击乌克兰的军事指挥和能源系统”，"所有目标都被击中"。

周一，俄罗斯对乌克兰城市的打击，包括借助无人机，造成至少9人死亡，包括基辅的5人，并导致三个地区的电力中断。

而在一周前的10月10日，俄罗斯对乌克兰发动了数月未见的大规模爆炸袭击，那次轰炸也是针对能源基础设施，造成至少19人死亡，105人受伤。

据法新社说，基辅的西方盟友承诺向乌克兰提供更多的防空系统，其中的一些已经交付。

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