曼彻斯特围殴事件:英国外交大臣召见中国代办

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在一名支持香港民主的抗议者在中国驻曼彻斯特领事馆内被殴打后，英国外交大臣詹姆斯-克莱弗利（James Cleverly）召见了中国驻英国代办，向他指出，在英国，和平抗议的权利必须得到保护。

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据英国《金融城早报》说，大曼彻斯特警方表示，一名抗议者周日被中国领事馆的工作人员拖进领事馆并遭到殴打，这在英国政府内部引发了对言论自由的严重关切。

唐宁街10号发言人今天说，外交大臣克莱弗利已召见了中国驻英国代办，告诉他"在英国，和平抗议的权利必须得到保护"。

英国外交国务大臣杰西‧诺曼（Jesse Norman）表示，英国政府"对明显的暴力场面极为关注"，并"要求中国驻英代办对其领馆工作人员的行为做出解释"。

他说：“和平抗议是英国社会和我们生活方式的一个基本组成部分”。"所有在我们土地上的人都有权在没有暴力威胁的情况下和平地表达他们的观点。

据受害者告诉警方，四名中国领馆工作人员将他拖过领馆大门后，对他进行了殴打，并撕扯他的头发。

该报说，事发时，一些抗议者聚集在中国驻曼彻斯特领馆门外，抗议中国当局在香港对民主和言论自由的镇压。

中国外交部发言人汪文彬对这一说法提出了异议，他说 "滋事分子非法进入中国驻曼彻斯特领事馆。

大曼彻斯特警方昨天发布声明说。"在下午4点前不久，一小群人从中国领事馆出来，一名男子被拖进领事馆的场地，并受到攻击"。

保守党议员伊恩-邓肯-史密斯爵士（Sir Iain Duncan Smith）今天批评政府说，政府在今天之前一直"回避"这一事件，他还呼吁中国大使郑泽光发表全面道歉声明。

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