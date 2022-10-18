曼彻斯特暴力事件: 中国指抗议者"非法"进入其领馆

曼彻斯特事件

视频显示在中国驻曼彻斯特领馆院内多人围殴一人2022年10月16日

据法新社报道，北京周二(10月18日)对一名香港抗议者在中国驻曼彻斯特领事馆院内遭到暴力袭击做出了自己的解释，并指责"滋事分子""非法"进入其驻英外交机构。

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上周日，中共代表大会（20大）在北京开幕当天，在中国驻曼彻斯特领事馆外出现了抗议示威活动。那里汇集了来自香港的民主活动家。他们反对北京接管这个曾是英国的中国领土。长期以来，香港享有中国其他地方无法比拟的自由。

视频显示，一些男人从中国领事馆出来，破坏抗议者的条幅标语。随后发生了暴力冲突。然后视频显示一名抗议者在中国领馆院内被打倒在地，受多人“围殴”。

这些事件在英国引发强烈反响。唐宁街周一简短地说："这一信息当然非常令人担忧"。唐宁街还表示，在警方调查期间进一步评论是“不合适的”。

法新社说，这一事件是在过去几年伦敦和北京之间关系紧张的背景下发生的，特别是在香港问题上英中关系非常紧张。

中国当局周二给出了它描述该事件的版本。北京发言人汪文彬告诉记者，“滋事者非法进入中国驻曼彻斯特总领馆，危及外交机构的安全”。

汪发言人坚持认为，英国必须"采取（更）有效的措施，加强对中国领事馆及其工作人员的保护"。

不过，昨天当社交网络因曼彻斯特暴力事件而出现激愤情绪时，汪发言人则保证说，自己"不知道"该案件。他补充称："中国驻英国大使馆和领事馆一直尊重东道国的法律。

"殴打"

在中国驻曼彻斯特领馆院内遭殴打的抗议者（约30岁）告诉BBC：从领事馆出来的人要破坏这些标语，"当我们试图阻止他们时，他们把我拉进（领事馆），他们殴打我"。

法新社说，现在香港民主运动中的大多数人物都在监狱中，或者已经放弃了政治。在香港发生大规模抗议活动一年后，北京于2020年实施严厉国家安全法，另一些香港人已逃往国外。

英国外交事务委员会主席艾丽西亚-卡恩斯（Alicia Kearns）呼吁内政大臣苏拉-布拉弗曼（Suella Braverman）和外交大臣詹姆斯-克莱弗利（James Cleverly）"紧急调查"曼彻斯特事件。

她坚持说："中国（驻英国）大使应该被传唤”，“如果有官员殴打抗议者，他们应该被驱逐或受到起诉”。

上周日，中国国家主席习近平在中国共产党代表大会开幕式的讲话中赞扬了香港从"混乱到治理"的过渡。

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