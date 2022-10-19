驻英领馆打人事件：中国称有人“非法进入” 已向英方“提出交涉”

中国/英国

中国外交部周三（10月19号）表示，已就中国外交官与一名香港民主运动人士在中国驻曼彻斯特领事馆内发生的殴打事件向英国提出正式交涉。法新社说，该事件重新点燃了两国之间的紧张关系。

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据报道，中国外交部发言人汪文彬在例行新闻发布会上说，“中方已就驻曼彻斯特总领馆遭到恶意滋扰一事向英方提出交涉。 ”汪文斌强调：“由于不法分子恶意滋扰，非法进入中国驻曼彻斯特总领馆，导致中方人员受伤，中方馆舍安全受到威胁。中国驻外使领馆的安宁和尊严不容侵犯，希望英方切实履行责任，采取有效措施，加强对中国驻英使领馆馆舍和人员的保护。”

周日，中国共产党二十大在北京开幕当天，中国驻曼彻斯特领事馆外有一场被允许的示威。

法新社说，来自香港的民主活动家参加示威，他们反对北京接管这个曾经是英国的中国领土，长期以来，香港享有中国其他地方没有的自由。网上广泛流传的视频像显示，有人从领事馆出来，破坏抗议者的横幅。随后发生了暴力冲突，在录像中可以看到，一名抗议者被拖进外交大院后倒在地上，遭到殴打。

据BBC， 曼彻斯特警方声明指，10月16日下午，大约有30至40人在中国领事馆外聚集，当时也有警员在场巡逻。接近下午四时，总领事馆内有一小群人走出来；然后，有一名年约30岁的男子被拖入总领事馆范围内，并且遭到袭击。有警员担心男子安危，上前介入，把受害者移离总领事馆范围。

英国国内对这一事件反应强烈，曼彻斯特警方正在调查这一事件。

周二，在中国驻伦敦代办杨晓光传唤外交部期间，英国曾就在英国领土上的抗议权问题向北京方面提出了验证呼吁。

英国议会外交事务委员会主席艾丽西亚-卡恩斯告诉议会："我们看到的是总领事撕毁和平示威者的海报，随后一名香港人遭到严重的人身攻击。”她说，"我们不能允许中共对抗议者输入暴力"，并接受 "在英国土地上压制言论自由"，她指出，其中一名抗议者已被送往医院。

近年来伦敦和北京之间关系紧张，尤其是在香港问题上，远未达到英国政府七年前所希望的 "黄金时代"，英国政府当时被两国关系缓和的经济前景所吸引。

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