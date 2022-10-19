乌军反攻 俄占当局正在撤离赫尔松

乌克兰/俄罗斯

赫尔松市俄占当局表示，面对前进中的乌克兰军队，它正在撤离该市，同时保证俄军将在那里"战斗到死"。2022年10月19日

乌南城市赫尔松的俄占当局今天周三（19日）表示，面对前进中的乌克兰军队，它正在撤离该市，同时宣称俄军将在那里"战斗到死"。基辅谴责莫斯科试图用乌军轰炸该市的“假消息”吓唬赫尔松居民。

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赫尔松俄占当局的负责人弗拉基米尔-萨尔多（Vladimir Saldo）在罗西亚24（Rossiya 24）电视频道的直播中说，"从今天起，该市的所有（俄罗斯）权力机构，民事和军事行政部门，所有部委，将转移到与赫尔松交界的第聂伯河左岸"。

这名俄占当局负责人补充说：“没人打算放弃赫尔松，“军队将战斗到死”，“但我们必须确保平民的安全”。

此外，弗拉基米尔-萨尔多还宣布将禁止平民进入俄控赫尔松地区，"为期七天"。此前，俄占当局宣布开始将平民转移到第聂伯河右岸。俄媒展示了被转移人员登上渡船渡河的照片。

赫尔松俄占当局负责人萨尔多之前在亲克林姆林宫的电报频道 "Soloviov Live"直播说，"计划将5-6万人转移到第聂伯河左岸"。 他补充说，按照每天1万人的速度，转移工作应该需要6天。俄占当局还说，如果被转移的平民愿意，他们届时可以去俄罗斯。

据俄新社报道，当地移动网络的用户收到短信，敦促他们在 "乌克兰军队炮击"前撤离。

基辅周三指责莫斯科"试图吓唬"赫尔松的居民。乌克兰总统府办公室主任安德里-伊尔马克（Andriï Iermak）在电报群Telegram上谴责说："俄罗斯人试图用关于我军轰炸该市的假新闻来吓唬赫尔松的人民"。他说，这种 "宣传秀（......）是不会成功的"。

俄罗斯将军谢尔盖-苏罗维金（Sergueï Sourovikine）周二晚间在罗西亚24（Rossiya 24）频道上说，俄军将"首先确保"赫尔松市居民安全撤离。此人被普京任命负责乌克兰的行动。

他指出，赫尔松市是春季以来被俄罗斯占领并在9月吞并的同名地区的首府，目前“乌克兰正在瞄准其"基础设施"进行打击。

他继续说，有关赫尔松市本身的进一步行动将取决于军事形势。他补充说，"我们不能排除一个非常困难的决定"，但他没有进一步澄清这个困难决定是什么。

他承认，在乌克兰军队的反攻中，这个“特别军事行动”地区的局势可以说是“紧张”的。

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