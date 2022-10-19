伊朗无人机 欧盟制裁八人与实体

欧盟伊朗俄乌

插图：伊朗军方于2022年8月24日宣布无人机在伊朗某秘密地点进行演习。

据路透社消息，三位欧盟外交官表示，欧盟委员会针对俄罗斯在乌克兰使用伊朗无人机的制裁包括八人与实体。这个清单定于周三（10月19日）下午提交欧盟各国大使讨论。

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欧盟的制裁专家们在周三上午的会议上，就伊朗向俄罗斯提供自杀式无人机攻打乌克兰，拟定了一份涉及8名个人与实体的制裁清单，并在当天下午进行大使级讨论。但该制裁清单的具体内容没有被透露。

欧盟27国政府须在周四上午（10月20日）之前决定是否批准这项制裁，以便在当天晚些时候的欧盟首脑峰会之前，让这个制裁清单处于批准状态。

据欧盟委员会一名发言人说，欧盟27国的外长本周一（10月17日）在卢森堡开会时就达成共识，同意欧盟尽快针对伊朗无人机问题做出快速反应。

据法新社19日的报道，欧盟最高外交负责人博雷利（Josep Borrell）的发言人马斯拉里（Nabila Massrali）说："现在我们已经收集了足够的证据，我们正在努力做出明确、迅速和坚定的欧洲反应。

据乌克兰的报告说，最近几周，俄罗斯在对乌克兰使用伊朗制造的沙赫德-136型（Shahed-136）无人机的攻击有所增加。

德黑兰近几天一直否认向俄罗斯提供伊朗无人机打击乌克兰。

克里姆林宫发言人佩斯科夫18日则表示不知道其军队在乌克兰使用伊朗无人机。

乌克兰空军今天19日宣布，自9月13日以来，乌军已在乌克兰境内摧毁了223架伊朗自杀式无人机。

据路透社周二（10月18日）报道，伊朗还承诺向俄罗斯提供“地对地导弹”和“更多的无人机”。

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