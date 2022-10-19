堪培拉调查北京可能招募澳洲前军方飞行员训练中国军队

澳洲/中国/战机飞行员

澳大利亚国防部长周三表示，澳洲正在对“中国招募西方军事飞行员训练其军队”的“令人不安”的报告进行调查。

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澳洲防长理查-马尔斯（Richard Marles）今天10月19日在汤加防长会议期间表示，他已要求澳洲国防部就前澳大利亚军队飞行员也被招募加入在中国运营的南非飞行学校的说法进行调查，并要求提出明确建议"。

澳洲国防部长马尔斯还在一份声明中表示：他对“有人被外国支票诱惑，而不是为自己国家服务，深感震惊和不安”。

昨天10月18日天空新闻和BBC等多家英媒报道指，北京以大约24万英镑的年薪招募了30名英军退役或现役飞行员培训中国空军，以打击西方的战机，并透露，疫情放缓后，北京正在更活跃地展开这种招聘活动。

伦敦随后宣布采取"果断行动"，防止北京招募英军飞行员。英国国防部在其推特（Twitter）上写道，涉案的英国飞行员被告知他们有可能根据《官方保密法》被起诉。此外，国家安全法案还将提供其他的起诉途径。

参与这一行动的南非测试飞行学院（TFASA）没有立即回应路透社关于它是否雇用澳大利亚飞行员在中国工作的评论请求。不过，另有消息说，南非政府表示他们与这家飞行学院毫无关联。

据法新社说，中国外交发言人汪文彬称他不知道有这样一个系统。今天汪发言人在例行新闻发布会上说，"我不知道你提到的是什么"。

澳洲防长此刻正在汤加参加一个南太平洋国防部长会议。法新社说，在中国扩大其在太平洋地区的足迹时，澳大利亚和美国正在寻求巩固外交支持。

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