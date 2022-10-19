德黑兰军援莫斯科 乌克兰外长建议总统与伊朗断交

乌克兰/伊朗/俄罗斯

伊朗总统莱西与俄罗斯总统普京握手2022年9月15日撒马尔罕上合峰会。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kouleba）10月18日向其总统泽连斯基提议与伊朗断绝外交关系，因为德黑兰向俄军提供无人机摧毁乌克兰民用能源设施并杀害平民。

广告 继续浏览后续

乌克兰外长库列巴外长周二在脸书（Facebook）发布的一段视频说，鉴于伊朗无人机对乌克兰“民用基础设施”造成的广泛破坏，以及“对我国人民造成的伤亡”（......），我提交了一份与伊朗断绝外交关系的提案供总统考虑"。

乌克兰空军10月19日在电报群Telegram上说："自从9月13日在库皮扬斯克首次击落一架伊朗制造的“Shahed 136”自杀式无人机以来，乌克兰防空部队及国防军其他部门已摧毁了223架此类无人机。

最近几天，基辅多次谴责俄罗斯使用伊朗的无人机打击乌克兰的“民用能源”基础设施。

德黑兰则一再否认其向俄罗斯提供武器和无人机用于入侵乌克兰。

莫斯科也不承认俄军使用伊朗无人机打击乌克兰。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）10月18日被问及莫斯科是否在乌克兰使用伊朗无人机时说：“我们没有这样的信息”。

乌克兰外长库列巴还引述新闻报道称，“伊朗即将向莫斯科的部队运送地对地导弹”。

库列巴谴责伊朗当局说，“德黑兰向俄军提供伊朗制造的无人机的同时，却告诉我们，它反对战争，不支持任何一方"。

这位乌克兰外长在视频中说："我们不会容忍伊朗行动的下流和谎言"。他并指控"德黑兰对破坏其与乌克兰的关系“负有全部责任”。

不过，乌克兰外长库列巴也承诺，"如果伊朗停止向俄罗斯提供武器"，将重新考虑“断交”这一提议。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅