扎波罗热核电厂约50员工仍被囚禁

扎波罗热核电站

乌克兰核电运营商Energoatom公司的负责人说，3月以来，被俄军占领的扎波罗热核电站有大约50名员工仍被“囚禁”。

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该公司首席执行官科廷（Petro Kotine）告诉法新社，自2月底俄罗斯开始入侵以来，这座核电厂“有150多名工厂员工被俘”，“其中一些人后来被释放，还有一些人的命运仍然不明”。

据科廷说，在一百多名被囚禁的乌克兰员工中，有人"被杀害，有人被折磨"。他说，"大约有50人仍然是“囚犯”。

这位乌克兰国家核电公司的首席执行官表示，公司将在未来几天“公布”仍在俄罗斯人手中的雇员名单。“我们将呼吁国际社会帮助释放他们”。

科廷还介绍了扎波罗热核电站前总经理伊霍尔·穆拉绍夫（Igor Murashov）被拘留的一些细节。他告诉法新社：“他们把他关在一个地下室里三天。“当他不得不坐在椅子上一整天，头上套着一个袋子，这不是酷刑吗？”穆拉绍夫在9月底被俄罗斯人逮捕，几天后被释放。

科廷说，他相信俄罗斯人出于宣传目的与穆拉绍夫一起录制了视频，但他没有提供关于视频内容或传播的进一步细节。

至于本周早些时候被俄军"绑架"的扎波罗热核电厂IT主管奥列格·科斯蒂乌科夫（Oleg Kostioukov）和副总经理奥列格·奥切卡（Oleg Ocheka）的下落，科廷说目前"不知道他们在哪里"。

俄罗斯对扎波罗热厂的领土进行了军事占领，弗拉基米尔-普京总统在10月初声称将这个核电厂与四个乌克兰地区一起吞并。

扎波罗热核电厂经常成为爆炸事件的目标，基辅和莫斯科都否认对此负责。

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