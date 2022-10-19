美英法将在安理会提及伊朗被指向俄罗斯提供无人机问题

乌克兰危机/联合国

2022年10月17日，在乌克兰基辅，消防员帮助一名当地妇女从被俄罗斯无人机袭击摧毁的住宅楼中撤离，当地政府认为这些无人机是伊朗制造的Shahed-136型

路透社引述外交官们表示，法国、美国和英国计划在周三（10月19号）的联合国安理会闭门会议上讨论被乌克兰指控的伊朗可能向俄罗斯转让武器的问题。 乌克兰总统泽连斯基指出，俄罗斯依赖伊朗无人机表明莫斯科的 "政治和军事破产"。

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乌克兰报告说，最近几周，俄罗斯使用伊朗制造的Shahed-136型自杀式无人机进行的攻击有所增加。乌克兰方面指称，俄罗斯在乌军强势反攻而连连挫败的情况下，加大力道攻击距离战事前线很远的乌国基础设施，过去一周更是发动大批无人机攻击，摧毁了乌克兰全国近1/3发电站及其他能源设施。

伊朗否认向莫斯科提供无人机，并在周二否认了这一说法。周二，克里姆林宫否认其部队使用伊朗无人机攻击乌克兰。美国称伊朗的否认是一个谎言。

路透社报道，乌克兰表示，俄罗斯购置无人机违反了安理会认可伊朗核计划协议的决议。不愿透露姓名的外交官报告说，英美法三个国家也认为这种交货方式违反了第2.231号决议，他们已通知其安全理事会其他同行将要求一位联合国代表向他们介绍这一问题的意愿。

同时，根据路透社看到的一封信，乌克兰已邀请联合国专家前来检查它所说的在俄罗斯袭击中在其领土上被击落的伊朗无人机。

乌克兰驻联合国大使在10月14日发给联合国安理会成员的一封信中说，两种类型的的无人机（Shahed和Mohajer）已被转移到俄罗斯，基辅及其西方支持者说，这违反了第2.231号决议，该决议赞同伊朗与主要大国之间关于德黑兰核计划的2015年协议。

根据该决议的规定，对伊朗的常规武器禁运将持续到2020年10月。尽管特朗普总统在2018年将美国从该协议中撤出，但安理会拒绝延长禁运，允许伊朗恢复武器出口。

然而，乌克兰同意美国的观点，即该决议仍然包含对导弹和相关技术的限制，直到2023年10月，这可能包括无人机等先进军事系统的出口和采购。

泽连斯基：俄依赖伊朗无人机表明莫斯科的 "政治和军事破产"

乌克兰总统沃洛季米尔-泽伦斯基周二表示，俄罗斯依赖伊朗无人机，用于攻击乌克兰目标，这表明莫斯科的 "政治和军事破产"。泽伦斯基说，"几十年来，他们在其军事工业上投资了数十亿美元。乌克兰总统补充说："所有这些最终都是为了向德黑兰低头，以获得制造相对简单的无人机和导弹。 他指出，"（使用这些武器）只会向世界表明，俄罗斯注定要失败，并试图再次将其帮凶之一拖入这场恐怖之中。"

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格周二称，北约将在未来数日内运交防空系统给乌克兰，用以防御无人机，包括俄罗斯用来攻击乌国关键基础设施的伊朗制无人机。

乌克兰方面指称，俄罗斯在乌军强势反攻而连连挫败的情况下，加大力道攻击距离战事前线很远的乌国基础设施，过去一周发动大批无人机攻击，摧毁了乌克兰全国近1/3发电站。

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