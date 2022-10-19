联合国估计全球人口即将跨越80亿象征门槛

联合国估计，2100年，全球人口，每三人当中，就有一人在非洲。

联合国估计世界人口报告指出，2022年11 月 15 日，全球人口数将跨越 80 亿人的象征性门槛。但全球人口数的增长正在减速中，未来应该不会再增加。报告还指出，2100年，全球人口，三人当中，就有一人是在非洲。

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100亿居民人口，这个数字已经让人头晕目眩！根据联合国估计，这个象征性的门槛将在今年 11 月 15 日跨越。然后，到了 2050 年，全球人口数可能达到 100 亿。

虽然 1800 年，当时，全球只有 10 亿公民，但根据联合国在国家人口研究所 (INED) 的一份报告指出，“人类将在 11 月 15 日突破 80 亿人口大关”， 然而，由于世界面对的未来问题，特别是环境问题，本世纪末应该标志着一个转折点。

根据法国专家皮颂(Gilles Pison)教授指出，事实上，六十年来，世界人口增长一直在减速。 “在我们这个世代，世界人口增长率曾经最高达到2%以上的记录。”

报告还说，到了 2050 年，全球每名妇女平均生育 2.1 个孩子。

不过，生育率及其在世界上各地区的差异值得商榷。在欧洲、美洲和亞洲，平均生育率低于2.1个孩子。“生育率最低的是韩国，每名妇女生育 0.9 个孩子，最高的是尼日尔，每名妇女生育 6.7 个孩子”。

联合国报告还指出，到了2100年，全球人口，三人当中，就有一人是在非洲。到了 21 世纪末，由于世界人口增长放缓，死亡率将开始超越出生率。

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