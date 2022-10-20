乌克兰基础设施被炸毁 今起限用能源

乌克兰/俄罗斯

乌克兰基辅遭俄军用伊朗无人机轰炸。消防员正帮助一名当地妇女撤离被摧毁的住宅楼2022年10月17日。

由于俄军在冬季到来之前摧毁了乌克兰的民用基础设施，乌克兰周四10月20日开始限用能源，总统泽连斯基呼吁民众为"所有可能的情况"做准备。

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法新社发自基辅的报道说，昨天周三，乌克兰首都基辅和各地城镇继续遭到俄军轰炸。

据乌克兰总统泽连斯基周三晚间的讲话说，乌克兰军队周三当天击落了21架伊朗无人机，其中10架是飞往基辅的。他说，但"不幸的是，还是发生了轰炸，关键基础设施受到了进一步的破坏"。

泽连斯基呼吁乌克兰人从今天周四早上7点开始限制用电。

基辅市长克里琴科（Vitaliy Klichko）也呼吁其选民在早上7点至晚上23点之间，不要打开微波炉，空调、电水壶和电暖器。

乌克兰总统府早些时候宣布，周四开始在整个乌克兰"限制电力供应"，并为关键基础设施建立移动供电点。

泽连斯基说："随着冬季到来，我们正在为所有可能的情况做准备"。他补充说："我们预计俄罗斯的“恐怖活动”将针对能源设施，直到我们在合作伙伴的帮助下，能够100%地摧毁导弹和无人机。

“无情、蓄意攻击”

欧盟正在准备对伊朗进行制裁，昨天拟定了一个制裁八人和实体的清单。伊朗被指控向俄罗斯提供武装无人机打击乌克兰。

而在联合国，安理会周三举行了两小时的闭门会议，讨论这一问题。

美国国务院发言人在安理会召开闭门会议之前说，"最近几个月看到的大量证据表明，俄罗斯正在利用（这些伊朗）无人机对乌克兰的居民和重要民用基础设施进行无情和蓄意的攻击"。

乌克兰总统泽连斯基星期三说，他的军队在一个月内摧毁了233架这样的无人机。

驻联合国的俄罗斯副大使德米特里-波连斯基（Dmitri Polianski）和伊朗大使阿米尔-赛义德-伊拉瓦尼（Amir Saïd Iravani）在安理会门口出现在媒体面前，他们否认了这一说法。

俄罗斯驻联合国大使谴责"毫无根据的指控、阴谋论和没有向安全理事会提交证据"。他声称，"俄罗斯军队在乌克兰使用的无人机是在俄罗斯制造的"。

伊朗大使则驳斥"毫无根据和不切实际的指控"，并重申伊朗希望"和平解决"冲突的愿望。

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