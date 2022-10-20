俄罗斯缺席讨论俄罗斯人权状况的联合国会议

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周四，俄罗斯没有出席讨论俄罗斯人权状况的联合国会议。莫斯科就此解释说，是因为“存在持续的后勤和技术困难”。

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法新社从日内瓦报道，联合国人权委员会周四开会讨论俄罗斯的人权状况，但俄罗斯选择了空椅子政策，没有出席会议。莫斯科就此解释说，是因为“存在持续的后勤和技术困难”。

联合国人权委员会的18名成员之一、加拿大人玛西娅·克兰（Marcia V.J. Kran）表示说，“我很遗憾，俄罗斯联邦没有派代表团回答联合国人权委员会提出的问题。”

联合国讨论俄罗斯人权状况的会议已经被推迟了两次。这一会议原定于3月3日和4日举行，也就是说在俄罗斯2月24日入侵乌克兰后的几天，但它首先被推迟到了7月份，随后又被推迟到了10月20日和21日。

莫斯科再一次要求推迟会议，但没有成功。

俄罗斯驻联合国代表团的发言人亚历山大·普切利亚科夫（Alexandre Ptcheliakov）告诉法新社说，“我们多次通知（联合国人权）委员会，由于持续的后勤和技术困难，俄罗斯代表团无法在审查报告期间出席。因此，我们已经要求（联合国人权）委员会推迟审查。”“可是，（联合国人权）委员会拒绝了我们的要求，并决定在俄罗斯代表团缺席的情况下审议有关俄罗斯的报告。”

联合国人权委员会对其缔约国执行《公民权利和政治权利国际公约》的情况进行监督，并定期就各个国家的人权状况进行审查。所以，联合国人权委员会的独立专家本该在周四和周五的公开会议上与俄罗斯代表团会面。

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