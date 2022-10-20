基辅指莫斯科企图改变吞并领土民族构成

乌克兰/俄罗斯/迁出人口

基辅指责俄罗斯准备将最近被其吞并领土上的人口"大规模遣送出境"，重演克里米亚剧本，企图改变这些地方的民族构成，并强迫乌克兰公民加入俄军。

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乌克兰周三10月19日指责俄罗斯准备"大规模迁移"其最近吞并的领土上的人口。

在乌南被吞并的赫尔松地区，俄罗斯行政当局周三表示，已经开始转移平民。它计划在几天内将"5万至6万人"转移到第聂伯河的另一边。

当地亲俄市政当局负责人弗拉基米尔-萨尔多（Vladimir Saldo）说，自春天以来俄占区赫尔松市在面对前进的乌克兰军队时撤离居民，他还承诺俄军将"誓死抵抗"。

最近被任命为俄罗斯驻乌克兰行动负责人的谢尔盖-苏罗维金（Sergueï Sourovikine）将军周二承认，那里的局势"非常困难"。

对于乌克兰国家安全和国防委员会秘书奥列克西-达尼洛夫（Oleksiy Danilov）来说，莫斯科转移吞并区的人口另有所图。他说，我们正在目睹莫斯科"准备将乌克兰人口大规模迁出"到俄罗斯，"以改变乌克兰被占领土的民族构成"。

他补充说，"这是一项应该受到联合国谴责的罪行，而且俄罗斯已在克里米亚犯下了这种罪行"（本台注：用俄罗斯人置换乌克兰人和鞑靼人），克里米亚在2014年被单方面并入俄罗斯。

据俄罗斯安全委员会秘书尼古拉-帕特鲁舍夫（Nikolaï Patrouchev）说，9月被莫斯科吞并的四个乌克兰地区的"大约500万居民"目前在俄罗斯境内，他们在那里"避难"。这4个新吞并地区是卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热。

乌克兰外交部门表示，俄罗斯总统普京周三发布在俄控区实行军管戒严令，但这一措施是"无效的"。

乌克兰总统泽连斯基还警告被吞并地区的居民：“不要被俄罗斯军队强制征兵”。“试着离开被占领土”。他说：“如果你做不到这一点，而你最终进入了俄罗斯军事单位，那么请在第一时间尝试放下武器，前往乌克兰阵地”。

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