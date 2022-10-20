德国联邦六部警告勿让中资入股汉堡港 总理暗中推动

德国/中国/汉堡港

北德广播公司10月20日披露，中国投资汉堡港的项目，尽管德国联邦所有相关部委都发出警告，但据调查，德国总理在暗中推动，试图通过不列入议程，让该案在他访北京前自动生效。北德广播公司说：“时间很紧迫”。

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该报道说，在技术上参与投资审查的所有六个部委都拒绝了这项交易。然而，根据北德广播公司（NDR）和，西德广播公司（WDR）获得信息，德国总理办公室正在推动这项交易。

中远集团（COSCO）希望接管港口运营商，汉堡港口与物流股份公司（HHLA）的股份，并获得汉堡Tollerort集装箱码头三分之一以上的股份。

由于该交易涉及重要的基础设施，负责该项目的经济部已经启动了投资审查程序，并已经根据研究，将该项目登记在联邦内阁最终拒绝的清单上。然而，总理办公室却没有将审查程序列入议程，因此，无法作出禁止该项目所必需的内阁决定。相反，据北德广播公司和西德广播公司得到的信息，据说，总理办公室指示相关部门寻找一个妥协方案，让该交易最终得到批准。

该报道说，根据研究，除了地缘政治局势的变化外，德国经济部、内政部、国防部、交通部和财政部以及外交部都特别提到了两点拒绝的原因：如果达成交易，中远集团将不仅可以进行财务参与，而且还在决策中拥有发言权；此外，由于中国目前已经是该港口的主要客户，如果参与集装箱码头的建设，就会有"潜在胁迫"的可能。据说欧盟委员会也持反对意见。

基尔（Kiel）世界经济研究所的罗尔夫·朗哈默（Rolf Langhammer）在德国公共广播联盟（ARD）的《全景》（Panorama）栏目中解释说："中国人的长期战略当然可能是夺取整个供应链的控制权，包括欧洲的数字和海事"。”这可能会给中国带来竞争优势或引发"经济权力"的滥用。

北德广播公司说，根据信息，时间很紧迫：如果德国联邦内阁不通过决议，也不同意延长期限，该协议将依法自动生效。按照目前的情况，这将是10月底的事。那时正值总理朔尔茨计划访问中国前不久。

德国商业界也发出了严重的指责：中方大概向德国公司施加了压力。他们说，具体就是，中国大使馆最近直接与德国公司联系，告诉德国公司应该支持中国人进入汉堡港，否则会影响到他们自己的生意。当被询问时，中国大使馆没有对这一指责进行评论，而是用中国外交部发言人之前的声明回应：我们希望德国能够继续坚持开放市场等原则，而不是将正常的经济关系政治化。

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