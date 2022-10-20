中领馆围殴后 北京宣布捍卫习近平的外交“战斗精神”

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曼彻斯特中领馆围殴事件后，中国副外长马朝旭10月20日周四在北京中共20大期间新闻发布会上宣布，“敢于斗争”是中国外交的“精神特征”。

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路透社今天发自北京的报道指出，中国为其在习近平主席领导下采取的更加自信的外交政策辩护，表示其外交官将"敢于斗争"，尽管有人批评其"战狼"立场可能在全球舞台上适得其反。

中国副外长马朝旭周四还保证说，中国外交将继续展示“战斗精神”，提高我们的“战斗能力”，始终站在第一线，保护我们的国家利益和尊严。

本周，中国驻英国的外交官成为舆论焦点，因为有人看到一名香港抗议者周日被拖进中国驻曼彻斯特领事馆院内，遭到围殴，英国警方正在调查这一事件。

英国周二召见了中国驻伦敦临时代办，要求他解释周日在曼彻斯特中领馆发生的事情。英国外交大臣詹姆斯-克莱弗利表示，包括居英香港公民在内，有 30 至 40 人参与的抗议活动是和平与合法的。唐宁街10号发言人说，克莱弗利召见中国驻英代办时告诉他："在英国，和平抗议的权利必须得到保护"。

路透社说，对这一说法和其他有关中国外交官在反习近平示威中的行为的批评，中国提出异议。中国驻曼彻斯特总领事郑希源被指控参与了这起殴打抗议者事件。他为自己的行为辩称，那名男子一直在“辱骂我的国家，我的领导人”。他认为，殴打那名抗议者，是他的职责，他告诉天空新闻，他认为，任何外交官，如果面对这种行为，应该保持尊严”。

中国外交部发言人汪文斌表示，那名遭中国外交官围殴的香港示威者是“非法”进入中领馆的，汪发言人并要求英国警方加强对中国外交机构的保护。

该报道说，随着北京与西方的关系从人权到冠状病毒COVID-19问题上的恶化，中国外交官在习近平领导下，在国际公共舞台上变得更加“自信”。一些批评人士认为，中国外交官们使用刺耳言辞是表演给国内观众看的，但却损害了中国的对外关系。例如，2021年3 月，法国外交部，因一再针对法国议员和一名研究人员的侮辱和威胁，召见了中国大使卢沙野。

总部位于华盛顿的皮尤研究中心上个月发布的一项全球调查显示，在习近平领导下，美国和其他发达经济体对中国的舆论发生了“急剧恶化”。路透社说，外界普遍预计，习近平将在本周末结束的中共20大破例第三次连任。

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