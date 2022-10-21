乌克兰指责俄罗斯破坏赫尔松地区水电大坝以阻止乌军

乌克兰危机，俄罗斯

在乌克兰南部赫尔松地区卡霍夫卡水电站的入口的俄罗斯守军 2022年5月20日，

乌克兰指责俄罗斯破坏南部赫尔松附近的一座大型水电站大坝，企图造成一场 "灾难"，以应对乌克兰军队在该地区的不断推进。赫尔松俄罗斯行政当局表示已开始疏散该地区平民。

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乌克兰总统泽连斯基基周四向欧盟理事会说，"俄罗斯正在有意识为在乌克兰南部发生大规模灾难做准备。卡霍夫卡是乌克兰最大的水力发电站之一，据泽连斯基说，俄军 "破坏了该电站的大坝和机组"，如果大坝发生爆炸，"包括赫尔松在内的80多个地方将遭遇洪水"。同时，"这也可能破坏乌克兰南部大部分地区的供水"，并影响扎波罗热核电站反应堆的冷却，冷却用水取自水电站1800万立方米的人工湖。

泽连斯基的顾问Mykhailo Podolyak在推特上指，俄罗斯的目标是阻止乌克兰军队进入该地区为俄军提供保护。 最近被任命为俄罗斯驻乌行动负责人的谢尔盖-苏罗维金将军周二承认，那里的局势 "非常困难"。

据赫尔松地区的俄罗斯行政当局说，已经开始疏散平民，周四共撤走了15000人，并计划在几天内将 "5万至6万人 "转移到第聂伯河对岸。

乌克兰国家安全和国防委员会秘书奥列克西-达尼洛夫表示，人们看到当地 "正准备将乌克兰人口大规模驱逐 "到俄罗斯，以因此"改变被被占领土的民族构成"。

此外，在乌克兰东南部正经受俄军对其基础设施打击的同时，基辅担心俄军可能在北部开辟一条来自白俄罗斯的新战线。乌克兰总参谋部一名官员表示，这一威胁增加，攻势可能在白俄罗斯边境以西，旨在切断外国对乌提供武器装备的主要供应路线。泽连斯基周四向欧洲理事会要求，在乌白边境部署国际检测团。

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