美政府据报考虑对马斯克的交易进行安全审查，包括推特收购案

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据彭博社10月20日引述消息人士的话报导，拜登政府的官员们正在讨论是否应该对马斯克（Elon Musk）的一些商业投资进行国家安全审查，包括他对社交媒体平台推特的收购竞标和他的星链（Starlink）卫星网络的运营。

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报导称，美国官员们对马斯克近来威胁要停止向乌克兰提供星链卫星网络服务感到不安。据马斯克说，他为向乌克兰提供星链卫星网络服务已经花费了8000万美元。与此同时，马克思近日还在推特上多次发表针对俄罗斯入侵乌克兰的战争中，有利于俄方的立场和建议，这也引起了关注。尤其令人担忧的是他跟一群外国投资者收购推特的计划。

消息人士称，讨论仍处于早期阶段，美国政府和情报界的官员们正在权衡有哪些工具可以帮助联邦政府审查马斯克的企业。其中一种可能性是通过管理美国外国投资委员会（CFIUS）的法律来审查马斯克的交易和业务的国家安全风险。但目前还不清楚这项涉及美国国务院、国防部和国土安全部等部门的评估是否会给政府提供一种合法的审查途径。

报导指，可能引发美国外国投资委员会审查马斯克对推特价值440亿美元收购案的一个因素是，该投资项目涉及一些外国投资者，包括沙特王子瓦利德·本·塔拉勒·阿勒沙特、一家由加拿大华人企业高管创立和经营的加密货币交易所——币安和卡塔尔主权财富基金的参与。

美国外国投资委员会闭门运作，很少确认其进行审查的时间。该委员会还有权审查已经完成的交易。美国财政部发言人表示，美国外国投资委员会不公开评论任何可能或不可能被审查的交易。马斯克没有立即回应彭博社的多个置评请求。

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