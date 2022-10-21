路透社：全球大厂力推电动车

电动车

据公开资料及业者发布的预测，全球主要车厂目前规划2030年底前投入电动车与车用电池的研发与生产经费，及采购所需原物料的金额，合计将达到近1万亿美元。

广告 继续浏览后续

路透社报导，这份首度曝光的汽车业电动车投资金额分析预估数据，远高于路透社提出的上一份预估数据，且是一年前才发布最新计算数字的2倍多，并与谷歌（Google）母公司Alphabet市值1.3兆美元相去不远。

根据路透社对公开资料进行分析，国际大车厂已预测规划，到了2030年，纯电动车产量合计达到5400万辆，占所有汽车产量的50%以上。

为了支援这样空前的电动车产量水准，根据来自基准矿业情报（Benchmark Mineral Intelligence）与车厂的资料，主要车厂与它们的电池业者伙伴目前打算，在2030年底前装设的电池产能合计达到5.8兆瓦时（terawatt hours,TWh）。

其中计划投资规模最大的车厂是特斯拉（Tesla），执行长马斯克（Elon Musk）已发布大胆的生产计划，锁定2030年电动车产量达到2000万辆，是今年冀望预估销量150万辆的13倍之多；所需电池产能估计达到3TWh。

尽管特斯拉并未完全揭露支出计划，但根据路透社对特斯拉的财报分析，以及对全球电动车需求和电池与电池矿物产量的预测，特斯拉的电动车产量若要达到这样的倍数成长，需要的成本估计达到数千亿美元。

投资规模排名第二的车厂是德国的福斯汽车（Volkswagen），它打算在2030年之前投资1000多亿美元，除了建立自家全球电动车产品组合，还要在欧洲与北美设立新的车用电池工厂，以及锁住重要原物料供应。

排名第3的是日本车厂丰田（Toyota），预计投资700亿美元生产电动车及电池，并喊出2030年卖出至少350万辆纯电动车。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅