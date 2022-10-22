日首相岸田文雄：俄罗斯若使用核武器将是反人类的敌对行为

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日本首相岸田文雄10月22日在访问澳大利亚西部城市珀斯时表示，俄罗斯在乌克兰的战争中若使用核武器将被视为“反人类的敌对行为”。广岛出身的岸田文雄自担任首相以来一直将“无核武世界”主张作为其外交政策的倡议之一。

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岸田文雄周六与澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）举行了峰会。双方在会上还签署了日澳就安全合作达成的新的联合宣言，并同意加强在关键矿物等领域的合作。据日本外务省介绍，两国领导人的峰会持续了大约90分钟。在正式会谈前，岸田文雄和阿尔巴尼斯还单独进行了约35分钟的对话。

据日方介绍，“两位领导人一致认为，在日益严峻的安全环境中，澳大利亚和日本稳步发展了安全和防务合作框架，并正在推动包括行动方面的安全合作，在此基础上，今天发布的新的《澳大利亚和日本安全合作联合宣言》为澳大利亚和日本未来十年的安全和防务合作提供了一个指南针。”

日方称，“两位领导人将领导日澳、日美澳印、日美澳、北约亚太地区伙伴国四方会议（AP4）等两国的多层次努力，实现‘自由开放的印度-太平洋’。岸田首相表示，将全力配合明年由澳大利亚主办的日美澳印首脑会议。两国领导人还就东中国海、南中国海和台湾海峡的和平与稳定以及太平洋岛国局势等问题进行了讨论。我们确认了描述包括这些要点在内的共同认可的联合声明。”

日方指出，“岸田首相强调，俄罗斯建议在乌克兰使用核武器是一个极其令人担忧的情况，自广岛和长崎投下原子弹以来77年没有使用过核武器的历史决不能被忽视。两位领导人谴责俄罗斯威胁使用核武器，认为这是对国际社会和平与安全的严重和不可接受的威胁，并强调任何使用核武器的行为都将受到国际社会的明确谴责和坚决回应。”

据法新社报导，岸田文雄特意强调：“俄罗斯威胁使用核武器的行为是对国际社会和平与安全的严重威胁，是绝对不可接受的。”日本政府决定明年在广岛举办七国集团峰会，日方届时将担任七国集团轮值主席国。自二战结束以来，日本仍然是唯一一个曾经被核武器打击的国家。

岸田文雄表示，77年来不使用核武器的时期“决不能结束”。他说：“如果有一天使用了核武器，那将是反人类的敌对行为......国际社会永远不会允许这种行为”。岸田文雄补充说，俄罗斯总统普京的核影射“令人深感不安”。

日澳两国首脑会后发表的联合声明指出：“两位领导人谴责俄罗斯对乌克兰发动非法、无端和无理的侵略战争，以及不负责任的核言论。他们欢迎联合国大会10月12日谴责俄罗斯企图非法吞并乌克兰顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松地区的决议获得广泛支持。他们重申，在乌克兰所谓的‘公投’以及所谓的吞并构成对国际法的违反，永远不会得到承认。他们敦促俄罗斯立即撤军，尊重乌克兰的主权和领土完整。”

声明续指：“他们谴责俄罗斯威胁对乌克兰使用核武器，认为这是对国际社会和平与安全的严重和不可接受的威胁，并强调任何使用核武器的行为都将受到国际社会的明确谴责和坚决回应。他们承诺继续与志同道合的国家合作，维持对俄罗斯的强力制裁，支持乌克兰，让俄罗斯对其行动负责，并共同努力确保类似的行动永远不会重复，包括在印度-太平洋。”

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