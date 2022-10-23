中共二十大闭幕 俄罗斯、朝鲜领导人向习近平致贺电

在中国共产党第二十次全国代表大会闭幕之际，朝鲜劳动党总书记金正恩23日向中共中央总书记习近平致贺电，表达加强朝中关系的决心。此外，克林姆林宫官网周日发布消息称，俄罗斯总统普京祝贺习近平再次当选为中共中央总书记，并表示愿继续就发展两国间全面伙伴关系和战略互动进行对话。

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据朝中社报导，金正恩的电文称：“尊敬的总书记同志：我获悉中国共产党第二十次全国代表大会胜利举行，你再次当选为党中央委员会总书记，致以最热烈的祝贺。中国共产党第二十次全国代表大会为中国党和人民更加紧密团结在以总书记同志为核心的党中央周围，高举新时代中国特色社会主义思想旗帜，推进中华民族伟大复兴历史进程树立了划时代里程碑。”

金正恩表示：“今天，朝中两党进一步加强团结合作，形势如何变幻、挑战如何恶劣，毫不动摇地坚决引领以社会主义为核心的两国关系发展。我愿同总书记同志一道，顺应时代要求，绘制朝中关系更加美好的未来且领导它付诸实现，继续强力推动两国社会主义事业。衷心祝愿总书记同志身体健康，在领导中国党和人民的责任重大的工作中取得更大成就。”

据了解，朝鲜劳动党中央委员会此前曾向中方发送贺电预祝中共二十大胜利召开，金正恩前一天又在会议闭幕之际向习近平发送贺电。

莫斯科方面，俄总统普京在电文中写道：“中国共产党第二十次代表大会的结果充分肯定了您的高度政治权威和您所领导的党的团结。我相信，大会的决议将有助于成功实施中国面临的宏伟社会和经济任务，并将有助于巩固中国在国际舞台上的地位。”

普京表示：“我将很高兴继续我们的建设性对话，并密切合作，以发展我们国家之间的全面伙伴关系和战略互动关系。”

普京称：“请接受我对您再次当选为中国共产党中央委员会总书记的最热烈的祝贺。”

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