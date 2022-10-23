柏林周六8万人上街声援伊朗妇女 全球多个城市响应

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德国首都柏林街头10月22日举行了由数万人参加的大规模集会活动，声援早前在伊朗被指违反戴头巾规定，被伊朗道德警察拘留期间死亡的22岁女子阿米尼（Mahsa Amini）。柏林警方发言人表示，这场集会有8万人参加。而在美国首都华盛顿、洛杉矶等全球多个城市周六当天也举办了声援伊朗民众的集会和游行活动。

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当地警方发言人说，周六约有8万人在柏林游行。那里的一些示威者说，他们从德国其他地方和其他欧洲国家赶来表示支持。德国联邦家庭部长、绿党人鲍斯（Lisa Paus）周六在推特上写道：“今天，成千上万的人在向伊朗勇敢的妇女和抗议者表示声援”。她补充说：“我们与你们站在一起”。柏林的示威参与者中有妇女团体打出了写有“妇女、生命、自由”口号的海报，而其他参与者中不少人则举着库尔德旗帜。阿米尼是库尔德族人。

在大西洋的另一边，美国首都华盛顿周六也举行了声援伊朗民众的示威集会活动。数千名年龄各异的男女，他们中有人高举伊朗国旗或身着绿白红三色衣装，并高呼“害怕。害怕吧。我们是团结一致的”等口号。集会人群还向白宫进发，沿途呼喊着受害者阿米尼的名字。

据美联社报导，在伊朗境外最大的伊朗人居住地—洛杉矶，一大群抗议者沿着封闭的市中心街道的几个街区组成了缓慢移动的队伍。他们高呼要求伊朗当局下台等口号，并挥舞着伊朗国旗，使地平线变成了绿色、白色和红色的波澜。

据总部设在奥斯陆的“伊朗人权”组织介绍，伊朗安全部队在过去数周以来对其国内抗议者的镇压至少造成122人死亡，其中包括儿童。美国和欧盟已对参与实施镇压的部分伊朗官员及实体进行了制裁。

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