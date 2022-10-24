韩国首次参加美军主导的25国网络安全联演

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韩国国防部10月24日通过声明表示，韩国军方首次参加由美国网络司令部主办的“网络旗帜23”（Cyber Flag 23）多国联合演习。演习将于10月24日至28日在美国举行，共有25个国家参加，包括韩国、美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰。

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据韩联社引述韩军网络作战司令部的消息，“网络旗帜”联演是美国网络司令部于2011年起每年举办的多国联演，旨在与盟国、伙伴国家加强网络安全态势和合作关系。此次联演从本周一起至周五举行，韩国、美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等25个国家参演。

据韩国国防部介绍，韩军此次派出了18人参与演习。韩国网络作战司令部司令金翰成（音译）表示：“我军参加‘网络旗帜’演习是加强盟友之间对网络威胁准备和建立相互伙伴关系的重要机会。我们将尽最大努力加强和与我们的联盟建立稳定、密切的网络合作关系。”

据了解，“网络旗帜”联演由战术层面的网络安全攻防演习和研讨会两部分组成。战术演习假设国家和军队遭网络攻击的情况，参演方将共享有关信息并找出最有效的应对方法，验证防御作战效果，以熟练掌握识别、分析、共享、消除、阻止网络威胁等作战程序。研讨会上，美国网络司令部和参演方将进行小组讨论，谋求加强在网络空间上的合作及发展方案。

据美国网络司令部介绍，今年7月举行的“网络旗帜22”演习中包含来自五角大楼、美国政府其他部门和盟国的逾275名网络专家与美英两国逾60名网络专家的“红蓝对抗”。

报导指，韩美两国还计划基于“网络旗帜23”联演结果进一步细化双边网络联演推进方案。韩军将在韩国网络作战司令部下月29日主办的“白帽会议”（防御会议）上共享训练成果，加强国防网络应对力量，同时继续参加多国网络交流合作。

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