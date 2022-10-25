北约秘书长：俄防长关于“脏弹”的说法是荒谬的，担忧俄方故技重施

北约/俄罗斯/乌克兰

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）10月24日在受访时警告说，俄罗斯不应利用不实指控作为升级其在乌克兰战争的借口。他在布鲁塞尔北约总部接受“政客”新闻网采访时表示：“关于乌克兰准备在乌克兰使用脏弹的指控是荒谬的”。

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俄罗斯国防部长绍伊古23日与美国、法国、英国和土耳其国防部长通话时指控乌方或将使用“脏弹”。所谓“脏弹”，又被称为“放射性物质散布装置”，是一种将放射性物质与常规爆炸物相结合的放射性武器。

对于俄防长的说法，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）当晚在发表例行讲话中予以驳斥，并称“只有一个源头会在欧洲地区使用核武器”，“如果俄罗斯说乌克兰正在准备做些什么，这意味着一件事：俄罗斯自己已经准备好做这一切”。

泽连斯基说：“我认为，现在世界应该以最强硬的方式作出回应。如果俄罗斯已经准备好另一轮提高赌注和另一个升级的步骤，它现在必须看到，先发制人，在其任何新的‘肮脏’发生之前，世界不会置之不理。”

斯托尔滕贝格指出，要说乌克兰会在自己的领土上“使用脏弹是荒谬的”，因为乌军“正在为解放自己的领土而努力战斗”。他谈到，北约担心俄罗斯的言论可能是其长期行为模式的一部分。

斯托尔滕贝格解释说：“令我们担忧的是，这是我们以前从俄罗斯那里看到的一种模式的一部分—在叙利亚（如此），但在战争开始时也是如此，或者就在2月战争开始之前。那就是，俄罗斯指责别人做他们自己想做的事情。”

斯托尔滕贝格强调：“俄罗斯不应利用这些虚假的指控或主张作为进一步升级乌克兰战争的任何借口。”

美英法三国外长23日发表联合声明，对莫斯科的言论提出警告，并指“我们各国明确表示，我们都拒绝俄罗斯关于乌克兰正准备在自己的领土上使用脏弹的明显虚假指控。世界将看穿任何利用这一指控作为升级借口的企图。我们进一步拒绝俄罗斯提出的任何升级借口。”

值得一提的是，美国军方的一名高级官员24日向媒体表示，尽管美国对俄罗斯关于乌克兰企图使用“脏弹”的虚假警告表示担忧，但美国没有任何迹象表明俄罗斯已经决定采用核武器、生物武器或化学武器。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在周一还分别与斯托尔滕贝格，及乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）进行了通话。据五角大楼介绍，奥斯汀和斯托尔滕贝格讨论了最近与俄方的外交接触，俄罗斯对乌克兰准备在本国领土上使用脏弹的不实指控，以及俄罗斯缓和局势的必要性。

此外，奥斯汀向乌克兰防长重申，美国坚定不移地致力于支持乌克兰对抗俄罗斯侵略的能力。他强烈谴责俄军对民用基础设施的攻击，并重申美国反对俄罗斯对乌克兰的公开和虚假指控，以及任何企图利用这些指控作为俄罗斯进一步升级其对乌克兰的非法和无理战争的借口。

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