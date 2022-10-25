德国与欧盟推动新马歇尔计划重建乌克兰

经济

德国总理与欧盟领袖25日在柏林讨论为重建乌克兰尔推动一项“新马歇尔计划”，考虑“如何确保及如何在未来数年和数十年内资助战后的乌克兰复元、重建和现代化”。

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法新社报导，身为七大工业国集团（G7）轮值主席的德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）在会议开幕致词时表示，乌克兰未来数十年在寻求修复和升级重要基础设施的过程中，可以依靠国际社会提供支持。即使俄罗斯入侵战火仍在延烧，这却是一项必须立即展开的“世代任务”。这次会议堪称为21世纪制定一个新的马歇尔计划（Marshall Plan），一个必须现在就展开的世代任务，这项任务需要结合整个国际社会的力量。重建乌克兰“对几代人会是一项挑战”，但也提供了一次机会，来实现道路、桥梁、学校、医院和运输联系的现代化。

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示，乌克兰饱受战火蹂躏，其破坏规模“令人震惊”。世界银行估计损失高达3500亿欧元（约合新台币11.16兆元）。她说：“这肯定不是一个国家或一个联盟可以单独提供的，我们需要所有的人参与。”

中央社报道说：这项为期1天的会议聚集了国际组织、私营企业代表以及政治领袖，乌克兰总统泽伦斯基也通过视讯在会上发表谈话。他呼吁国际支持者们弥补乌克兰2023年380亿美元的预算缺口，并称乌克兰要重新站立起来，这类援助是必须的。

乌克兰总理什米加尔则称迫切需要资金“协助我们度过这个冬天，将人民从人道灾难中拯救出来”。缓解这一危机还能“让欧洲大陆免于迁徙潮和移民海啸”，已有数百万乌克兰人逃往欧盟国家。

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）呼吁欧洲在战争继续进行时，坚决对抗俄罗斯，并警告切勿不惜一切代价企图寻求结束战斗。他说：“对俄罗斯的绥靖政策已告破产，任何人仍试图採用这种作法会拖累欧洲。”

他警告：“如果我们不赢得与俄罗斯的战争，我们所面临的不仅是失去乌克兰及其安全的风险，我们面临整个欧洲大陆被边缘化的风险。”

莫拉维茨奇引用莎士比亚的著名台词说，这是欧洲坚持其宗旨和价值观的关键时刻。他说：“世界只与强者打交道，欧洲必须证明自己的实力。这是我们‘生存或死亡’（to be or not to be）的时刻。”

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