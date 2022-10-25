德国总统施泰因迈尔突防乌克兰

德国，乌克兰，外交

2022年9月4日，德国总统施泰因迈尔（右）在柏林与到访的乌克兰总理什米加尔会谈。

德国总统施泰因迈尔星期二（10月25日）突然抵达基辅进行访问，这是他自俄罗斯2月24日入侵以来，首次访问乌克兰。

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法新社报道，斯泰因迈尔曾因安全原因取消了原定在一周前访问乌克兰的计划，引发德国保守派、包括政府联盟中自由派的批评。

周二的突防是俄军入侵以来施泰因迈尔对乌克兰的首访，施泰因迈尔在声明中说，他期待在基辅会见泽连斯基总统和乌克兰北部的人民"， "了解他们在战争中的生活"。

在与泽连斯基在基辅会面前，施泰因迈尔将访问曾被俄军占领的北部临近白罗斯的小镇科尔朱基瓦。现在已被收复的该镇正面临着寒冷，而其基础设施已被摧毁。德国总统承诺将为该镇能源基础设施修复提供援助。施泰因迈尔说，我带给乌克兰人的信息是：你们可以依靠德国！"。他表示，"我们将继续支持乌克兰，在军事、政治、财政和人道各个方面”。

施泰因迈尔将与泽连斯基一起出席德国与乌克兰结对姊妹城镇的赞助仪式。 他说："赞助越多，就越容易度过冬天，并共同建立欧洲的未来”。

施泰因迈尔曾任默克尔内阁两任外长，长期支持对俄罗斯采取和缓政策，今年 4月，他对乌克兰的访问提议被基辅拒绝，基辅宣布他为不受欢迎的人，几近酿成两国间的外交事件。此后施泰因迈尔就自己的对俄态度承认错误，双方矛盾平息。施泰因迈尔与坚定支持乌克兰的波兰总统通了电话，并在9月乌克兰总理什米加尔访问柏林期间与之会面。

据报道，施泰因迈尔是最近一位访问乌克兰的德国官员，总理舒尔茨、外长贝尔博克和国防部长克里斯蒂娜-兰布雷希特都曾访问过乌克兰。 本周二，在柏林将举行一个有关乌克兰重建的国际会议。乌克兰总理什米加尔、欧盟委员会主席冯德莱恩等官员将出席。泽连斯基也将在大会发表视频讲话。什米加尔当天还将在柏林与德国国防部长就可能的新武器交付举行会谈。

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