拜登警告：俄罗斯若使用战术核武器将犯下极其严重的错误

美国/俄罗斯/乌克兰

美国总统拜登（Joe Biden）10月25日在受访时警告说，如果俄罗斯在乌克兰使用战术核武器，那将是一个“严重的、严重的错误”。美国国防部发言人当天介绍说，俄方已经向美方通知了其将举行年度核武演习“雷霆”。

广告 继续浏览后续

据美国有限电视新闻网（CNN）报导，拜登政府高层官员正在努力解读俄方近日指控乌方意图使用所谓“脏弹”的动作，该指控不仅遭到了乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）等乌方官员的驳斥和谴责，并受到美英法等国及北约秘书长的质疑，强调俄方不应采取任何使乌克兰局势升级的步骤。

拜登周二在华盛顿出席了介绍美国应对新冠疫情最新情况的记者会。他在讲话后有记者提问“来自俄罗斯的脏弹指控，因为它与乌克兰有关，您是否认为这是一个假旗行动的开始？俄罗斯是否准备自己施展脏弹或核武器？”

拜登回答说：“我今天花了很多时间来讨论这个问题。我只想说：俄罗斯如果使用战术核武器，将是犯了一个极其严重的错误。我还不能向你保证这是一个假旗行动；我不知道。但这将是一个严重的、严重的错误。”

此外，美国国防部发言人莱德（Patrick S. Ryder）周二在简报会上表示，俄罗斯已通知美国即将举行“雷霆”（GROM）年度军事演习，其中包括战略核力量演习。

赖德指出：“俄罗斯正在遵守其军备控制义务和透明度承诺，进行这些通知。”值得一提的是，北约组织的年度核武演习“坚定正午”(Steadfast Noon)也将于本月17日开始，为期两周。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅