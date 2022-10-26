台北:中共官员为向习近平表忠心料将加倍抢夺台湾邦交国

台湾/中国/外交

台湾外长评估认为，习近平第三次连任后，中国官员为向他"表忠心"，将会加倍努力抢夺台湾的邦交国。台湾总统蔡英文则表示，“面对中国威权主义的扩张，我们越是做好准备，北京冒进的机率就越小”...

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台湾外长吴钊燮10月26日向立法院表示，习近平在中共20大赢得第三个任期，加强了他作为毛泽东以来最具影响力的中国领导人的地位。可以想象，“我们的外交局势可能会变得更加困难”。

法新社说，中国声称台湾是其领土的一部分，并承诺在必要时通过武力控制台湾，而且北京几十年来，一直鼓励台湾的盟友与其断绝外交关系，转向北京。

台湾外长吴钊燮认为，由于中国官员寻求向习近平"表忠心"，预计中国对与台湾目前的14个邦交国的压力将会加大。

吴钊燮说，我们已经看到了提醒我们的情报（......）。我们希望我们的外交关系不会受到中国的影响"。

他还说："我们所有的大使馆和代表团现在都处于高度警戒状态（......），我们将核实这一信息，并采取措施，以巩固我们的外交关系。

在被一位议员问及北京是否正在加快其控制台湾的时间表时，吴钊燮先生说，中国的军事威胁近年来"迅速增加"。

他强调说："无论中国决定在明年、后年、2025年、2027年、2030年还是它认为攻击台湾的条件成熟的任何时候，对我们来说，最重要的是做好保卫自己的准备。

台湾总统蔡英文在同一天呼吁表示，“面对中国威权主义的扩张，我们越是做好准备，北京冒进的机率就越小；我们越是团结，台湾就越强壮、越安全”。这是她对中共20大的首次公开评论。

法新社说，自蔡英文2016年当选台湾总统并在两年前以压倒性优势赢得第二个任期以来，北京加强了对台湾的军事、外交和经济压力。

台湾和中国之间的紧张局势在今年8月达到了多年来的最高，当时北京在台湾周边上演了前所未有的大规模军事演习，以抗议美国众议院议长南希-佩洛西对台湾的访问。

该报道解释说，因为北京对任何可能给予台湾国际合法性的外交行动都很反感，并对西方政治家的访问做出了日益愤怒的反应。

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