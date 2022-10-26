海牙调查中国警方在荷兰的非法派出所

荷兰中国警方派出所

荷兰当局周三（10月26日）表示，他们正对中国在荷兰设立两个"非法派出所"监视持不同政见者的报道展开调查。据法新社引述非政府组织的调查，中国在外国设有54个警察派出机构。

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荷兰外交部发言人马克西姆-霍文坎普（Maxime Hovenkamp）告诉法新社："司法和安全部长及外交部长已经注意到了非政府组织“保护卫士”的报告，并严肃看待其内容。

该发言人说：“外交部目前正在调查这些所谓警察中心的活动”。“当我们对此有了更明确的认识时，将采取适当的措施”。他还补充道，“我们确实没有通过外交渠道被告知有这些中心”。

据荷兰媒体报道，这两个中国"派出所"，一个设在阿姆斯特丹，另一个设在鹿特丹，声称其工作是为中国公民提供外交帮助，但并未向荷兰政府申报。

据“RTL”电视台和“Follow the Money”调查网站援引一位居住在荷兰的中国异见人士的话说，这两个自2018年成立的中国"警察局"实际上是用来压制政治反对派的。

他们的信息是基于非政府组织"保护卫士"于9月进行调查后得出的，据这个总部设在西班牙的非政府组织介绍，中国在外国设立了54个警察中心，包括在荷兰的两个。

中国否认

据RTL报道，荷兰第一个中国“派出所”是由中国东部丽水地区的警察于2018年6月在阿姆斯特丹开设，由两名男子领导，这两人在移居荷兰之前在中国警察部门开始了他们的职业生涯。该报道补充说，在去年的一次内部投票中，这个派出所名列中国海外警察中心前十名。

这家荷兰媒体说，荷兰第二个中国“派出所”是在今年早些时候，中国福州在港口城市鹿特丹设立的，由一名前军官领导。

RTL继续说，一个宣传视频声称，该派出所设立在一个没有任何显著标志的房子里，据称是帮助"打击与地方犯罪活动和与福州有关的海外华人非法活动"。

这个荷兰新闻台采访了一名自称是持不同政见的中国难民Wang Jingyu（音译王靖宇）。这名男子说：他是由鹿特丹（中国）警察中心的一名男子电话联系的。他透露，自己被鹿特丹的中国派出所要求回国，然后"解决我的问题"，并要我"为我的父母着想"。

这位持不同政见的王先生还说，他后来收到了来自鹿特丹号码的咒骂信息，今年6月他在中国大使馆外示威后，又收到了威胁电话和信息。

荷兰外交部报告了到来自中国-荷兰社区的"恐吓和威胁"信息的"定期信号"，并表示正在设立一条热线。

中国外交部发言人汪文彬在例行发布会上说，这些报道是"完全错误的"，中国政府"充分"尊重其他国家的主权。

他补充说，"这些派出所的主要目的是帮助中国公民在网上更新他们的中国驾驶执照和提供其他服务"。

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