苏纳克与拜登通话：共同努力支持乌克兰，应对中国挑战

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英国新任首相苏纳克（Rishi Sunak）10月25日晚与美国总统拜登（Joe Biden）进行了通话。苏纳克表示：“美国和英国是最亲密的盟友。我期待着与拜登总统一起工作，以加强世界各地的稳定，并继续发挥我们在支持乌克兰人民方面的领导作用”。在与拜登通话前，苏纳克向乌克兰总统泽连斯基致电，强调对乌方的坚定支持。

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就这位当天上任的英国首相与美国总统进行的首次电话会谈。英国首相府通过声明介绍称，“拜登总统对首相的任命表示祝贺，双方领导人期待着密切合作。拜登总统说，英国仍然是美国最亲密的盟友，而首相也同意这一关系的巨大力量”。

英方指出：“两位领导人讨论了英美合作的程度，包括双边合作和在诸如印太地区的合作，在这些地区，澳英美三边安全伙伴关系(AUKUS)是我们加强稳定和抵制中国恶性影响的努力的一部分。他们回顾了我们各国在支持乌克兰人民和确保普京在这场战争中失败方面所发挥的主导作用。”

英方续指：“首相和拜登总统还同意需要通过《贝尔法斯特协议》（又称《耶稣受难节协定》）来确保北爱尔兰人民的安全和繁荣。两位领导人期待着在即将于印度尼西亚举行的二十国集团（G20）峰会上亲自会面。”

白宫方面发表的声明指出：“两位领导人重申了我们国家之间的特殊关系，强调他们希望在对全球安全和繁荣至关重要的问题上进一步加强合作。两位领导人一致认为，共同努力支持乌克兰并追究俄罗斯的侵略责任，应对中国带来的挑战，以及确保可持续和可负担的能源资源，具有重要意义。”

美方提及，拜登和苏纳克还讨论了他们对保护《贝尔法斯特协议》的成果的共同承诺，“以及（英方）保持与欧盟就‘北爱尔兰议定书’达成谈判协议的势头的必要性。”

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