苏纳克就任英国首相后首选与泽连斯基通话，强调对乌坚定支持

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英国新任首相苏纳克（Rishi Sunak）周二晚与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）进行了他上任后双方的首次通话。苏纳克表示，泽连斯基和乌克兰人民都可以指望英国的持续声援和支持，“我们将永远与乌克兰站在一起”。

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苏纳克周二在白金汉宫得到英国国王查尔斯三世任命后，正式成为新任首相。他在当晚与泽连斯基进行了通话。据英国首相府介绍，苏纳克在通话中强调了英国对乌克兰的坚定支持。苏纳克承诺，在他的首相任期内，“英国对乌克兰的支持将一如既往地强大，泽连斯基总统可以指望他的政府继续团结一致”。

苏纳克指出了国际原子能机构在乌克兰的工作的重要性，以确保核安全并围绕任何虚假信息提供透明度。两位领导人一致认为，“有必要继续通过持续的经济制裁对普京的野蛮政权施加压力”。泽连斯基对苏纳克的任命表示祝贺，并祝愿印度裔的他排灯节快乐。苏纳客表示感谢，并提出希望他们很快就能当面进行会晤。

苏纳克在推特上写道：“今天晚上，我很荣幸能与乌克兰总统泽连斯基通话。他和乌克兰人民都可以指望英国的持续声援和支持。我们将永远与乌克兰站在一起。”

苏纳克随后还与美国总统拜登进行了通话。据悉，他们回顾了英美两国在支持乌克兰人民和确保普京在这场战争中失败方面所发挥的主导作用。

泽连斯基则在周二晚的例行视频讲话中谈到：“就在录制这份讲话之前，我与英国新任首相里希·苏纳克进行了通话。我相信，我们两国之间的伙伴关系以及英国在捍卫民主和自由方面已经具有的传统领导地位将得到进一步加强。”

泽连斯基指出：“乌克兰和英国迄今为止取得了最好的关系，但仍有潜力增加我们的合作，为我们的社会带来更多好处。我邀请首相访问乌克兰。”

值得一提的是，以色列总统赫尔佐格（Isaac Herzog）周二在访问华盛顿时表示，他将与美国分享情报，以证明伊朗向俄罗斯提供的无人机正在乌克兰被俄方使用，并对无辜平民造成伤害。

赫尔佐格还通过声明表示：“伊朗再次证明其不可信，在每一个有杀戮、痛苦和仇恨的地区，伊朗都在那里”。他续指：“伊朗的武器在全球不稳定中起着核心作用，国际社会现在和将来都必须吸取其教训”。

赫尔佐格强调：“世界必须用同样的语言与伊朗对话——一种强硬、团结和毫不妥协的语言。”

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