莫斯科和基辅，到底谁要扔“脏弹”？

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莫斯科在乌军收复失地之际，指控基辅准备使用“脏弹”。北约说：“乌克兰为什么要在它想解放的领土上使用脏弹”？国际原子能署表示即将介入调查。俄防长向中印防长重申了指控。普京今天观看了核武部队的演习。

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北约秘书长斯托尔滕贝格周二（10月25日）警告说，莫斯科指控乌克兰或使用"脏弹"符合其“典型”的策略。那就是，他们“自己要干什么”，就先"指责别人打算做什么"。北约秘书长说："我们在叙利亚看到了这一点，我们在乌克兰这场战争之初又看到了这一点”。

斯托尔滕贝格告诉法新社：“俄罗斯继续错误地指控乌克兰制造脏弹”的说法很荒唐：因为乌克兰为什么要在它想解放的领土上使用“脏弹”。

他还说："俄罗斯（......）必须明白，我们不会接受在乌克兰战争中进行新的升级的虚假借口"。

美国总统乔-拜登昨天周二警告称，俄罗斯如果使用战术核武器，将犯下“弥天大错”。

俄罗斯周二在联合国安理会再次指责乌克兰可能使用放射性脏弹。俄罗斯驻联合国副大使波利杨斯基（Dmitry Polyanskiy）在会后说：乌克兰有能力和动机制造“脏弹”，“因为泽连斯基的政权想避免失败，并想让北约参与与俄罗斯的直接对抗”。他称，乌克兰有两个地方能够制造这些"不复杂"的炸弹。

对于莫斯科的指控，基辅和西方认为，这是莫斯科为自己要使用核武器找借口栽赃。

联合国国际原子能署（IAEA）周一表示，在乌克兰的要求下，将在未来几天内访问被俄罗斯指控怀疑制造放射性脏弹的两个地点。

俄罗斯总统普京今天周三（10月26日）在控制室观看了俄军核威慑部队的训练.

与此同时，俄罗斯国防部向中国和印度重申了其关于乌克兰正在准备"脏弹"的指控。

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