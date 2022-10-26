赫尔松大战在即 法新社途中报道

赫尔松

赫尔松大战在即：乌克兰总统顾问称，乌克兰士兵正在为"最艰难的战斗"做准备，他还说："谁都不准备撤退"。

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法新社今天10月26日发自前往赫尔松路上的报道说，乌克兰人正在从两个方向朝赫尔松市推进。其中一条较长的路线从工业城市克里维伊里格（Kryvyï Rig）出发，途经众多村庄，其中大部分仍在俄罗斯控制之下。较短的一条路线是通过“M14”高速公路直接到达赫尔松。

从乌克兰控制的米科拉耶夫镇（Mykolaïv）到俄占区的赫尔松市的40公里长的线路构成了基辅部队攻势的骨干，乌军此战是要能够重新进入亚速海，并切断俄罗斯进入克里米亚半岛的路径。

这场战争由乌克兰精英部队主导，并由一支志愿者组成的杂牌军提供支援。志愿者们往返在这条双车道公路上，几乎没有可以让他们免受俄罗斯无人机和战机攻击的防护。一路上许多人在诅咒或抱怨。

法新社这个报道说，在通往乌克兰南部赫尔松的路上，两位老朋友回忆起他们在俄罗斯入侵前当卡车司机的时光。他们现在位于一场重大战役的前线。

这场战争的下一阶段，是对俄罗斯占领的赫尔松市的争夺战，这场战争很可能取决于像这两位朋友这样的士兵的战斗精神，也取决于他们的指挥官（一位前办公室主管）的战斗精神。

然而，这两位前卡车司机都表示，他们“不反对回家”。因为“这里的条件不太好”。51岁绰号"大叔"的士兵说："我们在炮火中走这条路，然后又在炮火中回到这里。

他们周围是枯萎的向日葵田，没有地方可以躲避随时会落下的俄罗斯炸弹和导弹。乌克兰人刚刚发射了火炮，并准备迎接几乎不可避免的俄罗斯炮火的回应。

法新社说，指挥官米哈伊洛少校是一个瘦小的、看起来很有学问的人，他过去在办公室工作，在俄罗斯入侵之前没有战斗经验。当谈到他的部队从尚未逃离的少数乌克兰平民那里得到的大规模支持时，他的眼睛变得湿润起来。这位41岁的少校羞涩地笑着说：“他们给我们提供水果、蔬菜... 我们又不需要这些"，不过"很高兴知道我们的邻居、我们的朋友、他们的孩子，都在支持我们"。

但当他开始例数乌克兰仍需要的武器以最终逼退俄罗斯人时，他的脸就变严肃起来。"他说：“用自动步枪打坦克是非常困难的”。

米哈伊洛少校计算着他的部队在不暴露于报复性火力的情况下作战所需的武器。而武器不配位的挫败感从战争初期就一直存在。

法新社说，华盛顿今年5月底，开始供应远程导弹的决定，改变了力量平衡，使乌克兰人得以在东北部发动反攻。但俄国人将他们剩余的大部分部队用于死守赫尔松。

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