乌东巴赫穆特鏖战:瓦格纳军团的“一次性”士兵

乌克兰/俄罗斯

在乌克兰东部城镇巴赫穆特（Bakhmout），俄乌双方继续激战。相反于俄军在其他地方的后退，巴赫穆特的俄军令人奇怪地推进。在那里，瓦格纳军团从俄罗斯监狱招募的数千囚犯被用作“一次性”士兵。

广告 继续浏览后续

据一名乌克兰士兵向法新社表示，在巴赫穆特打仗的是普京的朋友瓦格纳军团老板叶夫根尼·普里戈津（Evguéni Prigojine）的部队。该士兵说：“这是普里戈津的私人战争”。

一名从巴赫穆特前线下来的乌克兰士兵向法新社描述说，“那里是恐怖的”。“地面漆黑的颜色像是沥青”，“到处都是尸体”。

据法新社10月26日发自巴赫穆特镇的报道说，瓦格纳军团的老板普里戈津素与普京关系密切。这位个人政治野心日益膨胀的俄罗斯寡头，似乎已准备好为赢得这一军事奖杯不惜一切代价。

乌克兰指控他10月初以来，从俄罗斯监狱中招募了数千名囚犯充当士兵，以工资和大赦的承诺，将这些人送上乌克兰战场。

据法新社在巴赫穆特收集到的几份乌克兰士兵的证词，这些俄罗斯“前囚犯”在前线被当作“一次性” 士兵使用。他们通常在晚上被送到前线充当"人体诱饵"，引诱乌克兰暴露火力地点。而他们中的大多数人都倒在了乌克兰的枪炮下，被俘和受伤的情况十分罕见。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅