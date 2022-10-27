12国女外长共同谴责伊朗暴力镇压妇女抗议活动

伊朗阿米尼/12国女外长

伊朗人抗议22岁的阿米尼（Mahsa Amini）在被道德警察拘留后死亡2022年10月20日

12个国家的女外长周三共同谴责伊朗暴力镇压争取妇女权利的抗议活动。22岁的伊朗女子阿米尼因戴头巾露出头发被逮捕后死亡，引爆伊朗各地的抗议活动。

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以加拿大外长梅兰妮-乔利（Mélanie Joly）为首的12国女外长周三10月26日发布共同声明，谴责40天来伊朗当局暴力镇压妇女抗议活动。

这12位女外长来自：阿尔巴尼亚、安道尔、澳大利亚、加拿大、法国、德国、冰岛、科索沃、利比亚、列支敦士登、新西兰和挪威。

她们在联合声明中说，作为女外长，我们感到有责任响应伊朗妇女的声音，并谴责伊朗"暴力实施"头巾法和"持续镇压抗议者"。

周三10月26日是阿米尼40天传统丧期结束，有数千人为她举行了致敬仪式。据总部设在挪威的伊朗库尔德人权倡导组织Hengaw周三在推特上说："安全部队在萨赫兹的Zindan广场上发射了催泪瓦斯并向人们开火。

据社交网络上发布的视频，一群男人和女人不顾警方的重重包围，在这位年轻女子的墓前聚集，呼喊着"女人、生命、自由"或"独裁者去死"的口号。

这名22岁的伊朗库尔德女子于9月16日死亡，死亡之前她在德黑兰被道德警察逮捕，原因是她戴头巾露出了一部分头发，违反了伊斯兰共和国严格的着装规定，即妇女必须戴面纱。

她的死亡在伊朗引发了三年来前所未有的抗议浪潮，这一浪潮在伊朗各地持续不断。年轻妇女和女学生已经走上前线，其中许多人赤膊上阵，焚烧面纱，反抗安全部队。

伊朗司法部门周三宣布，它已对300多人提出指控，使与抗议活动有关的官方指控数量达到1000多起。

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