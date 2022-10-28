朝鲜再发弹道导弹 低于萨德拦截范围

朝鲜导弹

韩国军方说，平壤周五发射了两枚短程弹道导弹，这是一次新的武力展示，让首尔和华盛顿担心金正恩的另一次核试验即将到来。

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韩国军方说，"在11:59至12:18之间"，"探测到朝鲜从东海岸的通川郡一带向韩半岛东部海域发射的两枚弹道导弹"，射程大约为230公里，射高为24千米左右，飞行速度约为5马赫。

韩联社说，射高24千米的高度低于“萨德”反导系统的最低拦截高度（50千米），但在爱国者PAC-3型导弹的拦截范围内。

有专家认为，“拦截以5倍音速低空飞行的导弹并非易事”。韩国国防安全论坛秘书长申钟宇（音）认为，朝鲜此举意在最大限度地躲避韩美的探测或拦截系统。

法新社说，首尔参谋长联席会议在一份声明中说："我们的军队已经加强了控制和监视，并在与美国的密切协调下保持充分的准备状态。

平壤这次射击弹道导弹之前，美韩刚刚结束为期12天的联合军事演习，包括两栖（陆海）行动。美韩定于下周一开始进行防空演习，将有200架韩国和美国的战斗机参加。

此类军演激怒了朝鲜。平壤认为，这些演习是入侵的彩排。因此，平壤辩称自己发射导弹是针对美国侵略的"反措施"。

韩国国家统一研究所的Hong Min（音译洪敏）说，周五28日发射导弹是平壤为报复华盛顿和首尔的联合演习而作出的努力。

他向法新社说，"朝鲜知道，它无法与美韩的综合空中能力竞争，因此，它意图表明自己有能力用导弹打击美韩的指挥中心"。

首尔和华盛顿一再警告说，平壤最近几周发射了一系列弹道导弹之后，可能即将进行另一次核试验，这是2017年以来的第一次。

本周三，美国、日本和韩国三国的副外长在东京开会，承诺加强在该地区的威慑力。韩国副外长赵贤东在会议上说，"我们同意进一步加强合作......以便让朝鲜立即结束其非法活动，并恢复无核化谈判，

他告诉记者：三国一致认为，如果朝鲜进行第七次核试验，将采取前所未有强烈的应对措施。

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