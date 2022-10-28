泽连斯基：乌克兰将"剪掉俄罗斯的翅膀"

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯对乌克兰民用能源基础设施继续轰炸，乌克兰总统泽连斯基表示“轰炸不会击垮我们”。他说，自入侵开始以来，俄罗斯已进行了8000多次空袭。乌克兰将"剪掉俄罗斯的翅膀"。

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乌克兰总统泽连斯基周四表示，俄罗斯对发电厂的攻击无法打击乌克兰人的士气。昨天泽连斯基在室外一架无人机的残骸附近发表了日常讲话。他说，乌克兰军队在过去两天里，击落了23架无人机。

泽连斯基解释说，“听到敌人的国歌在我们国家响起，要比听到他们的火箭炮声更令人恐惧”。他还说："我们不惧怕黑夜”。"轰炸不会击垮我们”。他说，自入侵开始以来，俄罗斯已经进行了8000多次空袭，发射了4千500枚导弹。他补充说，在过去两天里发生了30起无人机袭击事件。他还说，乌克兰将 "剪掉俄罗斯的翅膀"。

乌克兰外长库勒巴（Dmytro Kouleba）在推特上说："今天我接到了伊朗外交部长侯赛因-阿米尔-阿卜杜拉希安的电话，我在电话中要求伊朗立即停止向俄罗斯运送武器。这些武器被用于杀害平民和破坏乌克兰的重要基础设施。

快速修复电厂

同时在乌克兰，被俄罗斯人盯上的电厂正以极快的速度进行修复。周四10月27日，乌克兰电力运营商带领包括法新社记者在内的一些记者去现场参观，他要求出于安全原因不要透露火力发电厂的位置名称。

两个多星期以来，俄罗斯加大了对乌克兰能源基础设施的打击力度，导致至少三分之一的产能被破坏，而此时正值乌克兰的冬季。

因此，为了防止整个配电网络出现拥堵，许多地区，特别是首都基辅，已经连续数天每天数小时停电。而在每个受影响的基础设施上，也正在进行维修。

在周四访问的由乌克兰私营电力供应商DTEK运营的发电厂，俄罗斯轰炸主要影响到户外设施，包括变压器和向外界配电的线路。

该厂的员工帕夫洛告诉法新社：这座"工厂曾两次被导弹袭击，第三次被伊朗制造的自杀式无人机袭击。他说，这是我们第一次面临这样大的损失。

他说："翻修工作已经进行了两个多星期。我们不知道这将需要多长时间。"这取决于必须找到、交付和安装所需设备（......），这是一个很长的过程。

这位员工继续说，"在这个过程中，有一些困难，因为被损坏的设备是独一无二的，很难找到相同的零件，而且生产新的零件需要很长时间"。

还有就是，当空袭警报器开始响起，大家被迫停工，负责维修的工作人员都下到工厂地下室的一个大型防空洞躲避。

等待解除警报的时间持续近一个半小时。为了打发时间，人们打牌、玩多米诺骨牌、看手机看新闻，或者睡觉。

帕夫洛解释说：“我们只用最少数量，必要的工作人员来运作”。"我们试图将潜在的伤亡降到最低"。他回顾说，自10月10日以来，俄罗斯对乌克兰能源基础设施的打击已造成运营商DTEK的一名工作人员死亡，11人受伤。

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