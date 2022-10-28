渥太华就中国可能在加拿大设立"警察局"展开调查

中国/加拿大

加拿大联邦警察10月27日表示，他们正在对有关中国在加拿大设立“警察局”和骚扰中国侨民的报道展开调查。

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据法新社发自蒙特利尔的消息，加拿大皇家骑警发布声明表示，加拿大皇家骑警正在对有关中国在加拿大设立“警察局”的犯罪活动的报告进行调查，并补充说，警方"意识到外国可能试图恐吓或伤害加拿大的社区或个人。

这个公告是在人权组织"保护卫士"（Safeguard Defenders）9月份公布调查后发布的。该组织的调查发现，世界各地有54个类似的警察局，包括加拿大最大城市大多伦多地区的三个“警察局”。

据这个总部设在西班牙的非政府组织称，其中一些“警察局”与中国警方合作，开展"在外国领土上的执法行动"。

中国外交部发言人汪文彬在例行发布会上称这些报道 "完全错误"，他保证中国政府"充分"尊重其他国家的主权。

据中国驻加拿大使馆告诉法新社，中国在"海外警察服务站的主要目的是为世界各地的中国公民提供免费帮助"，帮助他们更新驾照和提供其他服务。

该外交机构明确指出，在这些站点工作的人是"当地志愿者"，而不是"中国警察"，并补充说，他们没有参与任何"刑事调查"。

然而，"保护卫士"组织表示，他们有几项证据表明，与这些中国警察站点有关的个人试图劝说涉嫌犯罪的中国国民返回中国接受刑事诉讼。

在美国公开的一份法律文件特别揭露了一起外国干涉案件，涉及七名中国公民。

该文件描述了一个被指控挪用公款并居住在加拿大的人的例子，2018年，她受压力，被要求返回中国，"尽管她最初并不想回国"，但她最终还是返回了中国。

报告还指出，中国政府会在多伦多协调这些活动中的一部分。

加拿大公共广播公司则引用了一位1989年从中国移居加拿大的中国记者和活动家的话。此人说自己曾多次受到中国官员的网上骚扰。

这位名叫Sheng Xue（音译盛雪）的人告诉CBC："现在中国警察局（就在）这里，离我的家只有几公里远，所以我不知道该逃到哪里去"。

本周三，荷兰当局宣布，他们正对中国在荷兰设立两个"非法派出所"监视持不同政见者的报道展开调查。

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