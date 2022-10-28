车臣领导人承认其军队正在乌克兰遭受伤亡

乌克兰/俄罗斯

亲普京的车臣领导人卡德罗夫周四承认其军队正在乌克兰遭受伤亡和损失。

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俄罗斯车臣共和国领导人拉姆赞-卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）周四10月28日在电报群（Telegram）账户发布的一段视频中表示，他的部队在赫尔松地区遭到乌克兰炮火袭击，23名战士被打死。

法新社说，作为赫尔松附近战斗强度的一个标志，俄罗斯车臣共和国领导人拉姆赞-卡德罗夫宣布，他的23名士兵在乌克兰的一次轰炸中死亡，还有58人受伤。

之前，卡德罗夫的车臣士兵在TikTok上发布视频，展示了他们的营地位置，被确定为赫尔松地区的一所学校。

拉姆赞-卡德罗夫被视为反对基辅的强硬派，他呼吁对乌克兰进行核打击，并声称他的部队在与"撒旦"进行“圣战”。他还一再批评俄罗斯指挥部的行动。卡德罗夫和他的民兵组织被指控在车臣犯有许多侵权行为。

乌克兰军队正在向赫尔松方向进攻，试图夺回乌南这块被俄罗斯宣布吞并的地区，并收复进入亚速海的通道，封住俄军进入克里米亚的道路。俄军正在清空赫尔松，将当地平民转移到第聂伯河另一边，或转移到俄罗斯。

赫尔松俄占区的俄罗斯官员弗拉基米尔-萨尔多周三说，在不到一周的时间里，赫尔松至少有7万名居民离开了他们的家园。

与赫尔松接壤的克里米亚半岛亲俄领导人谢尔盖-阿克谢诺夫周四晚上说："组织人们从第聂伯河左岸前往俄罗斯安全地区的工作已经完成。他说，"我很高兴，每个人都能够迅速和安全地离开被乌克兰武装部队炮击的地区"。克里米亚在2014年被莫斯科吞并。

乌克兰政府指控俄罗斯强迫“递解”赫尔松民众离开，试图改变当地人口构成，与8年前在克里米亚做同样的事情。

此外，俄罗斯还被怀疑准备对乌克兰使用脏弹。因为莫斯科在乌克兰军队的反攻之下，突然指控基辅制造并打算使用放射性“脏弹”。据北约秘书长斯托尔滕贝格表示，俄罗斯先指控别人做什么，那就是他们自己要做的。斯托尔滕贝格补充说，俄罗斯使用这样的策略，我们在叙利亚看到过，在乌战初期也看到过。

其他前线

在前线的其他地方，乌克兰当局报告说，俄罗斯的炮击破坏了南部城市米科拉耶夫（Mykolayev）的两座住宅楼和一家面包店，导致一人受伤。

在东部的顿涅茨克州，据该州州长帕夫洛-基里连科（Pavlo Kyrylenko）说，在过去24小时内有5人被杀，9人受伤，包括在巴赫穆特，这是俄罗斯军队自夏天以来一直试图占领的另一个前线热点地区。

俄罗斯在克里米亚的领导人谢尔盖-阿克谢诺夫（Sergei Aksionov）与俄总统府的副部长谢尔盖-基里延科（Sergei Kirienko）周四晚间宣布，他们参观了扎波罗热核电站，这是自3月以来被俄罗斯占领的欧洲最大的核电站。

普京：最危险的十年

莫斯科和基辅几个月来一直相互指责对方对该工厂进行危险的轰炸，莫斯科在10月初声称吞并了该工厂。在之前的9月，俄罗斯宣布吞并了被其占领的乌克兰四个地区。

最后，弗拉基米尔-普京周四表示，世界正在进入自第二次世界大战结束以来"最危险"的十年，法新社指出，普京将他对乌克兰发起的侵略战争说成是全球反西方霸权斗争的一部分。

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