马斯克正式入主推特 重金解雇3名高管

推特/马斯克

艾隆-马斯克（Elon Musk）正式成为推特的老板。在经历过山车式的曲折之后，这名亿万富翁在法院规定的最后期限之前24小时，正式以440亿美元完成了对推特的收购。

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埃隆-马斯克以440亿美元收购推特这个兰鸟社交网络后，在周四晚（10月27日）发推文说："这只鸟自由了”。

法新社说，马斯克收购推特“为这个处于美国和许多国家政治和媒体生活核心的平台开启了不确定的新篇章”。

据CNBC和《华盛顿邮报》不具名的消息来源称，在经历了几个月的过山车式的传奇，马斯克入主推特之后，立即解雇了推特首席执行官帕拉格-阿格拉瓦（Parag Agrawal）和另外两名高管，即首席财务官内德-西格尔（Ned Segal）及法律总顾问维贾亚-加德（Vijaya Gadde）。

据《华尔街日报》说，根据推特提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，马斯克有义务向上述三人提供超过2亿美元的赔偿。

根据这份文件中的“黄金降落伞补偿”条款，如果被解雇，这三人将获得总价值1.275亿美元的股票作为遣散费，其中首席执行官阿格拉瓦获得的额度最高，为5,900万美元。

此外，这三名推特前高管还可享受一年的工资和健康福利。2021年，阿格拉瓦的基本工资为62.3万美元，西格尔和加德的基本工资均为60万美元。

总体而言，加德离开推特时获得的偿付最多：近7,500万美元。阿格拉瓦和西格尔紧随其后，分别约为6,600万美元和6,700万美元。

据一些媒体报道，在推特的7500名员工中，未来可能有3/4将被裁掉。

马斯克说，他希望允许在社交网络上表达所有意见，但不想把推特变成一个“放任一切”的"地狱式"的平台。

法新社说，埃隆-马斯克如果不能在周五10月28日之前完成对推特网络的收购，到11月就会有官司。

自4月底马斯克宣布440亿美元的收购报价以来，这笔交易一直在拖延，最初推特只是勉强接受了这一收购。

可是到了7月初，这位电动汽车特斯拉的制造商和航天公司SpaceX的老板又试图单方面退出交易，他指责推特在虚假账号等方面对他撒谎，于是推特公司的董事会将此事告上法庭。

在本月早些时候，在推特看起来将赢的审判开庭前几天，埃隆-马斯克终于提出愿意按最初商定的价格完成交易。

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