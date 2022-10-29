北约秘书长：相信中期选举后，美国国会将继续大力支持乌克兰

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北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）本周在接受“政客”新闻网专访时呼吁，美国应继续保持对乌克兰的支持力度。随着11月8日美国中期选举的临近，共和和民主两党内部近来都出现了或支持与俄罗斯谈判，或表示不能“无限制”对乌提供援助的声音。尽管这些观点并未成为主流并很快在各自党内遭到批评，斯托尔滕贝格还是警告说，如若俄罗斯获胜其将带来广泛的负面影响。

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斯托尔滕贝格在采访中说：“美国以及加拿大在欧洲的存在，对于这种跨大西洋纽带的实力和可信度至关重要”。随着美国国会中期选举的临近，共和及民主两党内部都出现了对拜登政府现行的对乌克兰大力援助，及在俄乌战争中所采取的所谓终局目标不明的质疑声音，斯托尔滕贝格则警告说，如果没有北约盟国们的支持，乌方不可能在战场上获取近来的战果。

斯托尔滕贝格表示，一个胜利的俄罗斯“将对我们所有欧洲和北美的（国家），以及整个北约来说都是坏事，因为这将向威权领导人，不仅是普京，还有中国发出一个信息，即通过使用残酷的军事力量，他们可以实现自己的目标”。

不过，斯托尔滕贝格并不认为美国将很快减少对欧洲或对乌克兰的支持。事实上，包括美国会参议院共和党领袖麦康奈尔和前副总统彭斯在内的建制派领导人，近来公开表达了对拜登政府支持乌克兰政策的赞同。彭斯更是多次强调，“在保守派运动中不应有普京辩护者的一席之地”。

斯托尔滕贝格说：“我有信心，在中期选举之后，美国国会参众两院中继续大力支持乌克兰的人会占明显多数”。他指出，相信美国将继续援助乌克兰，“部分原因是如果普京在乌克兰获胜，这对乌克兰人来说将是一场灾难。”

北约成员国们早在2014年一致认为，到2024年要达到或维持至少占GDP2％的国防开支目标。对此，斯托尔滕贝格表示：“我预计北约盟国们将在明年维尔纽斯的峰会上作出明确承诺，在国防方面进行更多投资”。他并指出，现在谈北约成员国们届时将同意什么确切的语言还有点过早。

报导提及，北约内部对中国采取了不同的态度，一些盟国采取了比华盛顿更柔和的路线。斯托尔滕贝格承认这些分歧。但他认为，该联盟在应对北京方面取得了进展，并强调北约今年夏天早些时候决定在其“战略概念文件”中明确将中国列为挑战。

斯托尔滕贝格说：“北约盟国们必须站在一起，应对中国崛起的后果——这一点我们同意，而这正是我们正在做的”。针对有声音认为北约的欧洲盟国因在本地区承担更多防务负担，以便美国可以更多地关注印太地区的看法，斯托尔滕贝格则不赞成这样的分工模式。

斯托尔滕贝格指出，将北美与欧洲脱钩“不是一个好的模式，因为这将降低北美和欧洲之间纽带的实力和可信度”。不过，他确实要求北约的欧洲盟国应继续增加其国防开支。瑞典和芬兰的入盟申请一旦得到通过，北约将拥有32个成员国。

就北约的防务支出分担问题，斯托尔滕贝格说：“我坚信，欧洲盟国们应该做得更多”，并指他一直在大力推动这个议题。斯托尔滕贝格补充说：“好消息是，所有的盟国，包括欧洲盟国们都增加了（国防支出），现在正在加大投资。”

与此同时，单从预算支出来看，欧洲尚未具备防卫自主的能力。斯托尔滕贝格谈道：“现实是，北约80%的国防开支来自非欧盟盟国”。他还指出，北约成员国们跨越海洋、多大陆的布局也“清楚地表明，你需要一个跨大西洋的纽带，你需要非欧盟的盟国们来保护欧洲”。

斯托尔滕贝格强调：“但最重要的是，这是与政治相关的，我不相信只靠欧洲可以做到，我不相信只靠北美可以做到。”

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