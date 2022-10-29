岸田文雄有意借11月国际会议与习近平会面

岸田文雄/习近平

日本首相岸田文雄在10月28日的新闻发布会上。

日本首相岸田文雄表示有意在11月的印尼G20峰会期间与中国国家主席习近平举行面对面会谈，讨论安全和经济等问题。

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共同社消息，日本首相岸田文雄10月28日在官邸举行记者会，表示有意与中共总书记、国家主席习近平举行首脑会谈。他考虑的是借11月在亚洲召开国际会议的机会，并强调称，希望就包括国家安全和经济领域悬而未决的问题，进行“切实反复对话”。

该报道说，在日中邦交正常化50周年的重要节点，能否完善日中首脑会谈的环境成为焦点。

因为新冠疫情在全球蔓延，日中首脑已有近3年未举行面对面的正式会谈。岸田作为日本自民党总裁，给10月确定进入中共总书记第三个任期的习近平发了贺电。

习近平有可能出席11月中旬在印度尼西亚召开的二十国集团（G20）首脑会议，届时他是否会与岸田文雄举行首次面对面首脑会谈受到关注。

共同社说，对于日中关系，考虑到中方多次进入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边日本领海，以及在台湾周边举行军事演习等，岸田明确表示，“我们将主张应该主张的，要求（中方）采取负责任的行动”。

同时，岸田强调：“希望就共通的课题展开合作，通过双方努力，构建具有建设性的、稳定的日中关系”。他还谈及文化和体育等多层面交流的重要性。

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