巴西大选第二轮投票前 唇枪舌剑的辩论结束选战

巴西总统决选

卢拉和博尔索纳罗在决选前的最后一场电视辩论2022年10月28日。

巴西10月30日将举行总统大选第二轮投票。进入决赛的二人是极右翼现总统博尔索纳罗和坐拥底层票仓的前左派总统罗拉。昨晚他们以“唇枪舌剑”的电视辩论结束了选战。

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77岁的卢拉和67岁的博尔索纳罗昨晚28日在该国收视率最高的Globo电视台辩论，互相诋毁了两个小时，期间充斥着"撒谎大王"、"窃贼强盗"、"神经失常"......等词汇。

有评论说，这妨碍了两名候选人向选民们展示他们如果当选将在未来四年实施哪些具体的计划。而候选人的执政纲领应该是辩论的中心议题，也应该关乎明天周日的投票。

据民调机构Datafolha周四公布的最后民调，卢拉的领先优势略有增加，从4个百分点增到6个百分点（53%-47%）。有53%的人表达了投票意向。

法新社说，卢拉在2003年至2010年期间领导巴西这个拉丁美洲最大的经济体，之后因腐败而入狱18个月。他将在圣保罗举行"胜利游行"，寻求重返权力。他在给选民的信中写道：“巴西需要一个再次关心我们人民的政府，特别是那些最需要帮助的人”。他表示，“巴西需要和平、民主和对话”，他在信中抨击了这个国家的"仇恨、谎言和不容忍"。他说，博尔索纳罗就体现了这些。

博尔索纳罗在竞选冲刺阶段，对巴西经济的缓慢恢复表示了庆幸，该国最近通货膨胀率下降，失业率降低，9月份为8.7%。他在自己的推特账户上表示，与这些相伴的是"一场大流行病和一场影响整个世界经济的战争（......）。他说，“还有很多事情要做”。

周日10月30日，巴西大约1.56亿选民应该在该国26个州和联邦区投票。然而，之前在10月2日的第一轮投票中，约有3200万（21%）的人没有参加投票。而这些弃权者是第二轮决选的关键之一，因为在第一轮投票中，两个决赛选手之间只有600万票的差距。

在巴西，投票是强制性的，但区区3.5雷亚尔（约0.50欧元）的罚款，对许多人来说，没有什么“威慑力”。

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