德国调查有关法兰克福中国非法警察局的报告

德国/中国/警察

在德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）对中国进行有争议的访问前一周，一位德国发言人说，当局正在调查中国是否在法兰克福设有非法域外警察局。

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路透社10月28日说，中国大使馆没有立即回应置评请求。

德国黑森州内政部的一位发言人说，警方和内部安全部门正在检视位于西班牙的活动团体“保护卫士”的报告，该报告称，中国在包括德国在内的 30 个国家设立了未申报的警察局。

这名发言人证实了《法兰克福汇报》早些时候的报道称，到目前为止还没有发现表明法兰克福存在此类设施的迹象。

路透社说，德国依靠中国对德国机械工具永不满足的需求繁荣了20年，但俄罗斯对乌克兰的入侵促使德国人对与独裁国家建立经济关系的长期成本进行反思。

朔尔茨因决定将汉堡一个码头的少数股权出售给一家中国国有公司而面临着来自其外国盟友和他自己政府内部的批评。汉堡港是德国最大港口。

朔尔茨下周五将由德国最大公司的老板代表团陪同的中国之行，也受到政治反对派的批评，他们说，柏林必须从过去与俄罗斯接触的政策失败中吸取教训。

本周三，荷兰当局表示，他们正在调查在荷兰的中国非法警察派出机构，这些机构执行的任务据称包括“更新驾驶执照”。

此前，中国驻海牙大使馆否认了这一指控，即该办事处还骚扰了一名居住在荷兰的中国异见人士。

海牙当局的调查决定，起因于荷兰的非法中国警察机构被指控骚扰一名旅居荷兰的中国异见人士。中国驻海牙大使馆否认了这些指控。

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