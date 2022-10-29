英国派飞行员为中国同行授课并让中国学生进入英军校学习

英国/中国/空军战机

天空新闻10月28日透露，英国国防部曾派遣皇家空军飞行员为中国同行授课，并允许中国学生进入英国军事学院学习。英国工党抨击保守党走出与中国的"黄金时代"过于缓慢，并一再对安全威胁表现淡然。

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天空新闻（Sky News）的报道说，多达四名英国前线飞行员参加了 2016 年在北京举办的“航空英语课程”。据一位消息人士称，所谓的“航空英语课程”用词不当，“谈论的不仅仅是英语”。

至少三名中国公民在英国皇家空军位于林肯郡（Lincolnshire）的克兰威尔（Cranwell）学院接受了基础军官培训。

而“最后一名到英国学习的中国军官被认为是在2019年进入克兰威尔军事学院”。天空新闻说，那时，英国及其最亲密的盟友、时任总统唐纳德-特朗普领导下的美国，已经对来自中国的安全威胁越来越关注了”。

一位前英国高级军官还告诉天空新闻，他过去知道有一些中国人在斯温顿（Swindon）施里文纳姆联合军种指挥和参谋学院（Staff College at Shrivenham）学习，该学院为来自陆军、海军和空军的高级军事人员提供服务。

这名"消息人士说：当时的有一个"笑话是，他们（中国人）在那时一直总是在复印机上”。

英国国防部(MoD)一位发言人说，从未向中国人民解放军空军（PLAAF）提供过“快速喷气式飞行训练，或任何其他敏感的训练”。

本月早些时候，英国政府透露，大约30名前英国军方飞行员目前正在中国教授中国空军如何击败西方战机，并称这种活动对"英国和西方的利益构成威胁"。

英国国防部发出了"威胁警报"，提醒现役和退役人员不要接受这种工作机会，官员们说，他们正在紧急计划修改法律，使这种活动成为非法。

但这些警告促使一些熟悉英中政府间关系的消息人士指出，之前，伦敦当局自己就曾向北京提供过国防培训。现在国防部不提更广泛的背景，突然攻击飞行员的私人行为的举措，有点奇怪，特别是，这些前飞行员多年来，甚至在今年9月之前，都一直向官员申报他们的工作，并未引起如此强烈的反对。

一位消息人士批评说，"所以，一方面，国防部很高兴在政治议程适合的时候，自己提供国际国防培训机会，现在又批评个人的类似行为"。

这名消息人士向天空新闻辩称："我并不是为[前飞行员]的这种选择提供理由，但你可以看到，这些说法与英国国防部要求其人员做的事情不完全自洽"。

“我肯定谈论的不仅仅是英语”

天空新闻说，十年前，英国政府对中国的政策非常不同。当时的首相戴维-卡梅伦寻求加强与中国的关系，并在2015年说，英中双边关系处于"黄金时代"。

然而，即便在那个英国部长们优先考虑经济增长的时期，国防官员们充分意识到中国的安全风险，并在内部对安全与"繁荣议程"之间的平衡表达了担忧和关切。

尽管如此，据另一个消息来源称，中国和英国之间仍然一直有一些军事互动，包括航空英语课程。该消息来源说，这个课程包括"帮助中国人民解放军空军学习如何进行海外军事部署"。

这位消息人士说，在2016年9月5日至26日期间，大约两到四名现役英国皇家空军飞行员被派往北京教授课程。"非常特殊是，必须派当时的一线军事飞行员，所以我确信课程谈论的不仅仅是英语"。“为什么派军事飞行员而不是教师？所以“航空英语课程”是"一个错误的名称。

英国军方与中国的另一项承诺是允许一些中国国民在林肯郡的克兰威尔皇家空军进行基本的初始军官培训。

两名中国公民（G-黄中尉和S-汤上尉）在2015年参加了该课程，那时英国政府对中国抱持更正面的看法。

据一位国防消息人士说，这两名中国人都应回到中国接受工程师培训，而没有接受任何英国皇家空军飞行员培训或工程培训。

第三名中国公民在最近的2019年接受了培训课程--那一年，英中关系因对间谍活动、移动电话技术、香港以及中国新疆的维吾尔族穆斯林和其他少数民族的待遇的担忧而处于下降趋势。

英国国防部消息人士说，这种基本训练是在所有三个部门进行的，包括陆军和海军，参与者来自一些不同的国家，包括友好国家和英国正在寻求建立关系的国家。

该消息还说，这种低层次、非专业的训练可以成为建立理解、打破文化障碍和改善军方之间关系的有效途径。

天空新闻说，英国国防部拒绝回答有关“航空英语课程”或有关中国公民在施里文纳姆联合军种指挥和参谋学院学习的问题。

此外，鉴于对中国越来越多的关注，人们还想知道为什么英国直到本月才对前英国快速喷气机和直升机飞行员培训中国军队的合同提出警告。

一家雇佣了一些相关人员的南非公司表示，自2003年该公司成立以来，其员工一直与英国国防部保持"定期"联系。

南非试飞学院（TFASA）的一位发言人说，英国"国防部没有就该公司或其雇员提供的培训的任何方面提出任何问题"。

英国在野党工党的影子防长约翰-希利抨击保守党政府有"严重的问题"需要回答。他在一份声明中说："任何政府的首要职责是保护我们国家的安全。他还说，"保守党走出与中国的"黄金时代"过于迟缓，并对安全威胁一再表现的很淡然。这可能将英国的军事行动、技术和训练的细节泄露给一个外国势力，对我们的国家安全构成重大威胁。

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