巴西总统大选第二轮投票 两名候选人都有信心

巴西/总统大选

巴西今天10月30日举行总统大选第二轮投票。进入决选的二人是现任极右翼总统博尔索纳罗和前左派总统卢拉。这两位候选人都在投票后表示了信心。

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左翼偶像卢拉周日早上在圣保罗附近投了票，然后他表示"对民主的胜利有信心（......）"。并称，希望在一场极度两极分化的竞选之后，他与极右翼现总统博尔索纳罗对决的这场投票，能够修复"巴西人之间的和平"。

极右翼现总统博尔索纳罗身穿巴西国旗色T恤衫，于周日早晨8点，在里约热内卢的一个投票站刚开门就投了票，然后说，“如上帝保佑，我们今晚会赢”。他笑着补充说："或者更好：是“巴西今晚将取得胜利”。

法新社说，这两位完全对立的候选人是在非常粗暴和极端两极化的气氛中进行的竞选。他们滔滔不绝辱骂对方，同时社交网络上充斥着大量虚假信息。

法新社采访选民

在里约的旅游区科帕卡巴纳（Copacabana）, 52岁的失业者马尔西奥-布里托（Marcio Britto）投票后告诉法新社，他希望这次选举能"稍微改善巴西人民的状况"，特别是在"健康、教育和安全方面"。

在圣保罗，35岁的心理学家马塞洛·西尔维拉·库里（Marcelo Silveira Curi）正准备把选票投给卢拉。他说，"卢拉不是理想的候选人，但他反对（现）政府"。他称，在博尔索纳罗领导下，"经济和社会方面有很多退步"。

在首都巴西利亚，61岁的纳迪亚-法拉吉（Nadia Faraj）表示支持博尔索纳罗。这位有文凭没职业的女性说，"这是国家的决定性时刻"。"巴西正处于崩溃的边缘"，"我们已经花了多年时间重建国家。我们需要博尔索纳罗”。

法新社说，尽管民调几个月来一直预测77岁的卢拉会第三次获得四年总统任期，但是，67岁的博尔索纳罗也不是没有获胜的可能。

巴西1.56亿选民应该在该国26个州和联邦区投票。弃权率是关键因素之一，因为在第一轮投票中，约有3200万（21%）的选民没有参加投票，而那次两个候选人之间只有600万票的差距。

在巴西，投票是强制性的，但3.5雷亚尔（约0.50欧元）的罚款，对许多人来说，没有什么“威慑力”。

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