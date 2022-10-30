欧盟敦促俄罗斯收回暂停乌克兰港口运粮协议的决定

欧盟/俄罗斯/乌克兰/粮食

纪实照片：一艘载有从乌克兰敖德萨港出口的粮食的船舶2022年7月29日。

欧盟周日敦促俄罗斯收回暂停参与“从乌克兰港口出口农产品协议”的决定。因为该决定危及全球粮食危机所需粮食出口路线，而正是俄罗斯侵乌战争造成了全球粮食危机。

广告 继续浏览后续

欧盟最高外交负责人博雷利(Josep Borrell)今天周日在一条推特上说，从乌克兰港口出口粮食对全球的粮食供应至关重要。

博雷利强调称，莫斯科的决定危及到“全球粮食危机所需的粮食和化肥的主要出口路线”，而这场粮食危机，正是由俄罗斯对乌克兰的侵略战争造成的。"

俄罗斯国防部昨天周六表示，在乌克兰对克里米亚发动无人机袭击后，俄方已暂停参与从乌克兰港口出口农产品的协议。

莫斯科谴责乌克兰对其在克里米亚的海军舰艇的袭击，周六通知联合国，它将暂停参与联合国-土耳其领导的基辅-莫斯科7月在伊斯坦布尔达成的粮食协议。

乌克兰表示，俄罗斯使用了一个借口来为预先计划好的脱离（协议）行动辩护，美国指责莫斯科将粮食作为战争武器。

路透社说，小麦市场从一开始就对俄罗斯入侵乌克兰的消息高度敏感，因为这两个国家都是世界最大的小麦出口国之一。此外，乌克兰也是一个主要的玉米出口国。

7月在伊斯坦布尔达成从乌克兰港口出口粮食的协议，打通了黑海走廊，使超过900万吨的谷物和油菜籽能够从乌克兰港口运出，此举在最近几个月稳定了市场，使价格从创纪录的水平下降。

路透社说，莫斯科宣布暂停协议后，预计周一在芝加哥和巴黎这两个最活跃的小麦期货市场，恢复相对平静的局面可能会受到挑战。

专业咨询公司Agritel的Arthur Portier说："公告效应在任何情况下都是看涨的，下周初很可能是看涨的，仅仅是因为我们从乌克兰出来的粮食会越来越少。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅